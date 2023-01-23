獨家凍齡心得｜40歲李佳芯皮膚零瑕疵　親揭完美護膚全靠一個秘技

來到農曆新年，少不了要食年糕、蘿蔔糕，還有油角及煎堆等這類應節食物，不過當中大部分都又肥膩又熱氣，隨時食完之後大爆瘡兼體重暴增！李佳芯（Ali）向來保養得宜，40歲的她不論外貌、皮膚還是身材都猶如少女一樣，Ali亦向《香港01》讀者傳授自己的保養心得：「要變好就要堅持。」



李佳芯保養得宜，原來一直都是靠堅持兩個字。（陳順禎 攝）

Ali坦言自己平時喜歡食清淡點的食物，多數都是多菜少肉：「我消化唔係太好，奶、肉對我嚟講係難消化嘅，所以我比較少食。不過每個人體質都唔同，要留意返自己體質去食適合自己嘅嘢。」她透露平時的早午餐都不外乎是牛油果、麵包和蛋之類的輕食，再配上一杯咖啡；至於夜晚就比較多元化：「我都會照食濃味嘢，煎炸嘢有時都會食嘅，但唔會好經常，因為食完我會喉嚨唔舒服，口痕先會食下，但又唔會完全唔食，因為開心同平衡都好重要。」

Ali坦言自己平時喜歡食清淡點的食物，多菜少肉。（IG：@aliaime）

一講起護膚，Ali即講到非常起勁，又笑指「做女人生意其實幾容易」：「計埋眼其實都一塊面6至7樣係唔少得，因為我本身又要保濕，我係混合性偏乾，保濕之餘某啲部位又要控油要清潔，我又好容易有暗粒，都會生粒粒，所以暗瘡皮膚同乾性皮膚都要兼顧到，又要美白啦，因為會出雀斑，又要防曬，我咁樣簡單講已經四樣啦，都未計眼霜同抗皺！」

Ali表示平時搽護膚品至少都一定要用6、7樣產品，美白、抗皺、保濕、控油等等都需要。（IG：@aliaime）

近望Ali的皮膚都毫無瑕疵，零毛孔！（陳順禎 攝）

她認為護膚與飲食一樣，一定要堅持才會有成效：「一定要勤力做，同食嘢一樣你食一餐健康冇用，要長期變成一個習慣，當健康對你嚟講變成一個習慣嘅時候，就唔會覺得係一樣咩問題，你想變好嘅話，生活習慣都係，做運動都係一個堅持，要變好就要堅持。」

Ali表示一定要堅持才會有成效。（陳順禎 攝）

一齊向Ali學習！（陳順禎 攝）

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