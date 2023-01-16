自然系女子旅行｜台灣女神林襄空降J2台　打頭陣晒水着迫爆身材

向來致力為觀眾發掘各地潛力女神、不惜衝出香港的J2（82台），今（16日）晚起將一連三個星期逢周一至周五晚10點半推出全新旅遊節目《自然系女子旅行》，由曾主持《開餐：台灣3點3》的「港女」林映暉（暉哥）擔任主持，並邀來三大台灣女神擔任嘉賓，與暉哥拍住上探索台灣解封後好去處。第一集率先打頭陣的，是人氣爆燈的「啦啦隊女神」林襄，林襄與暉哥將齊齊體驗特式Camping，親親大自然與各種可愛動物互動之餘，更分別以靚靚水着及浴衣Look上陣。



《自然系女子旅行》唔止得林襄（右）吸睛。

雅涵拍台劇獲封「最美蘭花精」

秉承J2女神有顏值兼有實力宗旨，三大台灣嘉賓女神均是「猛料」之人，除了林襄，另外兩位女神「樂天女孩」張雅涵和「音樂系女神」黃上晏同樣值得關注。現年26歲的雅涵與林襄一樣，同是台灣職棒啦啦隊「樂天女孩」成員，身高只有152cm的雅涵雖然細細粒，但勝在身形比例勻稱，34C上圍+21吋螞蟻腰成功秒殺一眾宅男，其IG更擁有超過68萬粉絲追蹤。除了曾推出寫真集及個人音樂作品外，雅涵亦曾於台劇《戲說台灣》中飾演蘭花精，憑絕美造型被封為「最美蘭花精」。

雅涵IG有68.2萬粉絲追蹤。

上晏動靜皆宜

至於上晏則畢業於台灣師範大學音樂系，擁有甜美笑容加上D級上圍的上晏，被網友封為「音樂系女神」，集才華、美貌與身材於一身。上晏除了是知性美女，私底下亦十分好動，日前她在社交網上載踩滑板片段，擁有165cm身高的她熱褲上陣大晒逆天長腿，短短十秒片段成功吸逾1.4萬Likes，而上晏的IG粉絲追蹤人數亦超越了50萬。上晏在節目中會帶暉哥走入深山做瑜伽，相當有心思。

上晏IG有50萬粉絲追蹤。

林襄寫真賣出數量超過一萬本

除了參與節目拍攝，三大台灣女神會在節目播出期間輪流或合力於IG進行直播，與觀眾互動之餘，更會送出「女神限量親筆簽名紀念禮物」，包括林襄座枱年曆、雅涵海報以及上晏特別版寫真集。據知，在台灣及香港人氣爆燈的台灣「啦啦隊女神」林襄，去年推出的寫真集光速售罄，賣出數量超過一萬本！行程早已排得密密麻麻的林襄，由於十分重視「攻港第一擊」，故還是刻意抽出空檔配合宣傳，實在是香港「襄迷」福音。相關紀念品亦會於J2社交網不定期以問答遊戲形式送出，問題內容與當晚播放節目內容有關，詳情敬請留意J2相關社交網。

喺節目播出之前，畀住林襄今晚啲百變Look大家睇住先。

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