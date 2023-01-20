57歲邵美琪出席聚會明艷照人　戴志偉被爆背妻偷食消失三年罕露面

高爾夫球運動兼具社交功能，一向給人「富豪運動」的印象，圈中不少藝人亦十分熱愛打高爾夫球，更組成香港藝人高爾夫協會，私下不時相約打球、聚會。趁着農曆新年來臨之際，一班會員日前提早食團年飯，出席聚會的約有30人，包括鄧梓峰、羅家英、黎瑞恩、邵美琪、苟芸慧、林漪娸、戴志偉、譚玉瑛、區瑞強、李思雅等，現場非常熱鬧！



提早食團年飯。（微博@林漪娸）

林漪娸在社交平台分享了一系列聚會照，並寫道：「藝人高爾夫球會，成日都係咁開心！！」相中所見，身穿黑色羽絨服的邵美琪，打扮簡單仍難掩氣質。現年57歲的邵美琪近年產量大減，甚少公開露面，去年她曾出席電影《被消失的凶案》首映禮，當時已被大讚凍齡有術，而今次出席聚會，見她依然明艷照人，狀態Fit爆！

依然明艷照人！（微博@林漪娸）

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而前無綫藝員戴志偉亦激罕露面，多年來在劇集中飾演負心漢等反派角色的戴志偉，被封為TVB「御用奸人」，直至2011年，戴志偉離開服務30年的TVB後轉行做保險，任職分區高級經理。不過2020年4月戴志偉突然被爆背妻偷食，搭上2016年入職的年輕女同事Candy，有傳媒影到兩人在淺水灣密會，更十指緊扣手拖手沙灘漫步，期間他們有講有笑，女方更不時向男方撒嬌，表現親密。

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事後面對記者追訪時，戴志偉情緒十分激動，不但用手機反拍現場記者，更爆粗發難，而他在接受《香港01》訪問時亦避談出軌一事：「知道連日嚟記者手足採訪我好辛苦，當日我的確係衝動咗。（點同家人講？）而家所有嘢都處理當中，有消息會再通知大家。」之後就匆收線。而戴志偉自此近乎銷聲匿跡，不過今次激罕出席聚會的他似乎早已擺脫出軌事件，飲酒飲到面紅紅的他搭着李鴻傑膊頭，對着鏡頭微笑，心情大靚！

戴志偉亦激罕露面。（微博@林漪娸）