愛回家｜劉丹身懷15種武林絕學　洪七公降龍十八掌未算最勁

劉丹（根叔）在《愛.回家之開心速遞》中為金剛門的掌門人，門派擁有「金剛硬爬山」、「金剛咬蔗拳」等絕招，威力驚人！但其實劉丹師承各門各派，除了後生行船時學過西洋拳之外，更是身懷降龍十八掌、子母龍鳳環等多個絕技。



劉丹（丹爺）在《愛.回家之開心速遞》中為金剛門的掌門人，門派擁有「金剛硬爬山」、「金剛咬蔗拳」等絕招。（截圖）

劉丹（丹爺）於《愛.回家之開心速遞》中飾演熊樹根（根叔），角色特色除了市儈、貪小便宜外，熊樹根更是劇中的武林高手，是金剛門的掌門人，而且更不時會「露兩手」打返兩招。其實這個設定在某程度上也是致敬劉丹的演戲生涯，事關他除了在《神鵰俠侶》、《射鵰英雄傳之華山論劍》、台視《倚天屠龍記》等劇集飾演過洪七公和「金毛師王」謝遜之外，也飾演過大大小小不下20個武林高手。

劉丹（丹爺）在《愛.回家之開心速遞》戲中戲都扮演過洪七公。（截圖）

劉丹（丹爺）以前真係有姿勢有實際。（截圖）

丹爺於1970年入行，1977年加入香港無綫電視。當時TVB電視、電影圈盛行武俠片，所以很順利成章地劉丹獲得了不少武林高手的角色，例如1978年《小李飛刀》中，有武器子母龍鳳環的上官金虹，《名劍風流》中的洪蓮花，《佛山贊先生》的巴顏喇嘛，《楚留香之蝙蝠傳奇》的無花和尚、《楊家將》呼延贊等等，當然也有《神鵰俠侶》洪七公，甚至是《天師執位》中，他的角色張天師亦懂得「耍返兩招」。說來巧合，其實劉丹在《拳王》中的角色龍應天（天叔）也是一名西洋拳教練。

眾多武學之中，哪一種最強？當然是金剛門功夫！勝在夠實用嘛。

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