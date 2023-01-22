駱達華飛英國滯留荷蘭連水都冇錢買　妻女坐勞斯萊斯去接機終團聚

有「TVB御用奸人」之稱的駱達華北上發展多年，事業順利，他與內地女星盧燕育有一女駱欣言（Bernice），遺傳了父母優良基因的Bernice不但樣貌標緻，而且才貌兼備，現時在英國倫敦留學的她不時在社交平台分享近況，而盧燕亦在當地陪伴愛女，兩母女與駱達華分隔兩地，直至日前駱達華啟程飛到倫敦，一家三口相隔15個月終於團聚！



一家三口相隔15個月終於團聚！（影片截圖）

波折重重！（影片截圖）

駱達華透露自己由上海出發，計劃在荷蘭阿姆斯特丹轉機到倫敦，但就遇上飛機故障，航班延誤了三個幾鐘，到達荷蘭時已經是晚上，趕不上原定飛到倫敦的班機，他只能在當地留宿一晚：「最糟糕的是我身上沒有歐幣，我只有英鎊，我去倫敦嘛，酒店讓他換他也不換，他們死死的那種規矩，哎呀媽呀，我連買瓶水喝（的錢）都沒有，你想想我多痛苦，喝水的錢都沒有。」直至翌日早上，駱達華才搭上飛機到倫敦。

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而盧燕同囡囡Bernice事前亦做足準備迎接駱達華，片中所見，盧燕對着鏡子精心打扮了一番，浴室裝修盡顯品味，可見她們的居住環境不錯。打扮好之後，盧燕同Bernice帶着愛犬出發去機場，盧燕笑言又擔心又開心，因為太耐冇見過老公。有眼利的網民發現她們所乘坐的是豪車勞斯萊斯，車內的星空頂十分搶鏡，可見盧燕同囡囡在英國的生活相當不錯。

有眼利的網民發現她們所乘坐的是豪車勞斯萊斯，車內的星空頂十分搶鏡。（影片截圖）

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盧燕同Bernice在閘口焦急地等待，當她們見到駱達華的一刻即飛奔過去擁抱，駱達華張開雙臂攬實老婆同囡囡，畫面感人。從機場出來後，盧燕即在路邊踮腳向老公獻吻，甜蜜滿瀉，而駱達華亦直言已經與妻女分開很久：「我們有15個月沒見了，15個月，這次過來一起過年，新年快樂！」一家人終於可以團圓！