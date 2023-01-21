李玟老公被爆偷食年輕鬼妹驚傳婚變　素顏近照暴瘦雙頰凹陷顯憔悴

現年48歲的樂壇天后李玟（Coco）早前與加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz（樂裕民）驚傳婚變，有報道指事緣Bruce多次出軌，背妻偷食年輕貌美的鬼妹，又指Coco在半年前已經搬離愛巢，備受打擊的她更暴瘦至93磅，健康狀況令人擔憂。事後Coco一直未有正面回應婚變傳聞，直至今日（20日）她上載了一段影片，分享近況。



李玟（Coco）早前與加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz（樂裕民）驚傳婚變。（微博@CoCo李玟）

早前Coco利用科技，打造了一場VR虛擬演唱會。（影片截圖）

早前Coco利用科技，打造了一場VR虛擬演唱會，而今次她就分享了演唱會花絮。片中所見，身穿灰色T恤的Coco紥起丸子頭，與工作人員一起開會，但身形消瘦的她雙頰凹陷，素顏出鏡令她的眼袋及黑眼圈完全現形，膚色暗淡無光，手上青筋凸起明顯，難掩憔悴，而頸部、下巴等部位膠原蛋白流失嚴重，猶如「紙片人」一樣。

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當Coco見到工作人員為她加油打氣時，即表現興奮，對着鏡頭手舞足蹈，展示最真實的狀態，網民紛紛大讚素顏出鏡的她特別自信，完全沒有容貌焦慮，而Coco亦大方回應：「我這麼覺得，如果你只愛一個人的美，那麼這個愛不真的，愛是愛Ta的心，ta代表的是什麼。全新的我就是要做最真實的自己。感謝那些喜歡的，我感恩有你。如果不喜歡的也無所謂， 謝謝參觀。」雖然Coco與外籍老公感情面臨危機，但她似乎已走出婚變陰霾，全心投入在事業上，積極面對！