陳靜完美身材震撼眼球被指太唔科學　傳曾獲洗米華以男友身份護花

現年33歲的陳靜 (Dada) 一向出名好身材,曾是𡃁模出身的她憑住樣靚身材正上位,成為宅男女神。Dada除了天生麗質擁有天賦本錢,其後天努力也不可少,她也付出不少時間和心機去操練。

Dada身材超好。(陳靜IG)

Dada不時會於IG post靚相同大家分享她的生活點滴,當中就包括她勤做運動的片段。日前她就post了多張她在gym room大騷完美body的美照和短片,盡展玲瓏浮凸迷人曲線體態美,讓大家見證她鍛練的成果。她留言表示:「Managed to burn all the extra foods in Tokyo」指自己要燃燒早前在東京之旅吃的所有食物。網民都紛紛留言大讚她身材Fit爆:「簡直是完美」、「這身材是真實存在的嗎?」、甚至有網民讚嘆:「比例太唔科學。」指Dada的超好身材違反了物理定律,所以太不科學了。

點擊睇Dada最新做Gym相:

Dada擁有天使面孔與魔鬼身材,多年前就有傳她連周焯華 (洗米華) 都迷倒了,並與對方傳過緋聞。Dada於2014年突然宣布因情緒病要退出娛樂圈,之後更罷拍已接下的電影《喜愛夜蒲3》,有傳當時周焯華以「男朋友」的身份介入兼擺平了事件,未幾Dada便搬入了月租港幣35,000元的豪宅居住。

周焯華綽號「洗米華」,生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。(資料圖片 / 符祥定攝)