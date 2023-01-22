大誠實家｜演情侶李敏直言有壓力　Alton：純粹係言語上嘅親密

ViuTV原創劇《大誠實家》將由1月23日起，逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集講述一位失去說謊能力的商家面對誠實與謊言的挑戰，向奪走事業及家庭的同行對手復仇的故事。



Alton就自爆自己中學時曾試過扮家人簽通告，更呼籲大家「千其唔好學」。

今次劇集主題圍繞謊言與誠實，一眾演員被問到講大話的經驗，飾演無良商人的蔡瀚億（BabyJohn）就分享自己曾講大話失敗：「現實中我估個個都會講大話㗎啦，人生中最大嘅大話應該係求婚當日，我呃老婆完騷就會返屋企，但其實就去咗準備求婚過程，不過我發現喺老婆面前講唔到大話，原來佢一早知，仲踢爆我。」而今次飾演一個從來不會講大話的老實人的王智德（Alton@MIRROR）就自爆自己中學時曾試過扮家人簽通告，更呼籲大家「千其唔好學」。

李敏和Alton將有感情線，飾演一對非常誠實的情侶。

今次李敏和Alton將有感情線，飾演一對非常誠實的情侶。當被問到會否驚對方粉絲嬲，李敏就表示因為對方太紅，如果有太親密的鏡頭會感到有壓力，笑指當得知劇中不會和對方有太多強烈的身體接觸，立即鬆一口氣，更向Alton粉絲大派定心丸：「今次我哋純粹係言語上嘅親密，劇情需要會有一場戲佢要擺隻手喺我隻腳度，呢個已經係最close嘅鏡頭喇！」

BabyJohn分享自己向太太講大話失敗的經歷。

劇透注意！

分集大綱

第1集（1月23日星期一）

「寧我呃天下人，莫天下呃我」是「健康皇」創辦人盧文乃 (蔡瀚億飾)的人生座右銘，他利用人們對身體健康的執念以及貪圖賺快錢、抄捷徑的想法，建立自己的直銷王國。在周年大會這晚，阿乃突然失去說謊的能力，將「健康皇」過往所作所為娓娓道出，由他一手建立的王國面臨崩塌……

第2集（1月24日星期二）

盧文乃自殺式誠實發言牽連大波，外父更得知阿乃出軌，一怒之下竟控告阿乃。由於證據確鑿加上阿乃誠實承認，經過法庭極速的審判，一致裁定阿乃詐騙以及瞞稅等罪名成立，即時入獄，阿乃頓時失去所有。「健康皇」爆出醜聞後，若玲面對會員以及傳媒公眾的追擊，獨力難支，林放虎(何啟華 飾)乘勝狙擊，英雄式出手相助，入股收購「健康皇」，一個吞併所有的復仇計劃正式展開。

第3集（1月25日星期三）

阿乃於獄中安份守已，透過《釋囚再生俠》計劃，憑行為良好而獲得假釋，提早重返社會，前提是他必須遵守規則，以及履行社工綠茶(李敏 飾)委派的工作。阿乃不甘無謂的工作，於不同的企業，遲到早退態度惡劣，加上句句真話，處處闖禍，根本無法正常工作。轉輾之下，阿乃被安排到一所療養院工作，而那裡也是最後一間能夠收留他的企業，假若他仍是不知悔改，被「彈鐘」的話，便要被送返獄中，阿乃別無他法，只好妥協。

第4集（1月26日星期四）

阿乃替療養院工作，外出購買物資，等巴士時遇上一口流利英語的性感女人，被騙數百元車費。 阿乃不忿，覺得事有蹺蹊，於是叫文迪(陳子豐 飾)查探，發現排隊借錢黨的女人，竟然是一間叫「Le System」的人生課程學校的學生。 阿乃自命一世英明，被騙到感到恥辱，但除了羞恥，阿乃更覺得，這家間公司竟然能令一個平凡人成為行騙高手，這「Le system」的課堂必有過人之處。他決定直搗黃龍，剷上「Le System」總部，遇上了陳本質(黎濟銘 飾)……

第5集（1月27日星期五）

陳本質憐憫昔日偶像如此落魄，決定伸出援手。 離婚協議大限將至，阿乃向本質等人學習技巧說謊，望能哄回妻子。慈善星輝仁濟夜當晚，擔當接線生的阿乃伺機潛入後台尋找若玲(徐㴓喬 飾)，而本質等人則利用電話暗中監視整個過程。阿乃終在化妝間遇上若玲，起初阿乃按著本質所寫下的劇本，每句情話都擲地有聲刺進若玲心坎裡，計劃看似成功之時，電視竟傳出女兒Chloe與林放虎合唱的歌聲……

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