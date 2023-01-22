江華相約好友聚餐有講有笑好盡興　大方公開3000萬複式豪宅內景

現年60歲的江華淡出演藝圈多年，曾一度轉行做保險經紀，去年他宣布全面復出，不過就未有從事演藝方面的工作，而是加入直播帶貨行列，更頻頻在抖音同網民互動。日前江華上載了一段影片，並寫道：「喜歡獨處的人，不一定高冷，只是沒遇上同頻的人。」片中所見，江華與幾位好友聚餐，眾人有講有笑，氣氛愉快，而他們身處的豪宅更引來不少網民關注！



江華經常拍片同網民互動。（影片截圖）

出名性格獨特的江華，甚少與圈中人來往，今次難得曬出與朋友聚會的短片，見他全程滔滔不絕，又同大家一起舉杯飲酒飲到面紅紅，十分盡興！而他們聚會的地方就是一間至少兩層樓高的豪宅，整體裝修簡約有格調，樓底極高，空間闊落，落地玻璃採光度十足，景觀開揚，感覺溫馨舒適。

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去年江華宣布全面復出，並加入直播帶貨行列。（影片截圖）

有網民在留言區問道：「香港這麼一套房需要多少錢？」而江華就大方回應：「三千多萬。」相信豪宅就是屬於江華本人的，有網民更笑言：「原來你這麼有錢，一直擔心你沒拍戲了會不會挨餓」。曾參演《銀狐》、《楊貴妃》、《西遊記》、《九五至尊》等劇集的江華，塑造了不少經典角色，2004年離開TVB後轉往內地，但由於腰部長期勞損，導致脊椎退化，他開始減產，其後更淡出演藝圈。去年江華在內地復出，並開始直播帶貨，但銷情未如理想，短短半年就宣布店鋪停止營業。結業後，江華不再帶貨，但仍不時開Live唱歌，吸引不少粉絲關注。

不過短短半年，江華就宣布「江華士多」停止營業。（微博@江華1119）