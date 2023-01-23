何超雲首次公開與未婚夫合照　男方任高級消防隊長曾與外籍女拍拖

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲於上年9月驚爆已有一名任職高級消防隊長的未婚夫Douglas。而自戀情被揭後，超雲與Douglas亦愈愛愈高調，不但被撞見十指緊扣拍拖行街，又於社交網站上載一同慶祝生日的點滴，非常甜蜜。超雲曾於IG story上載了一張照片，相中是一個海邊的石壆上面塗寫了「I」字加一個大心心圖案，再加「U」字，即是「I love U」的的意思，不過一直未有公開合照。

超雲以一張簡單的照片加簡單愛言向未婚夫表白愛意。(何超雲ig)

昨日大年初一，超雲終於在IG post出自己與未婚夫的合照，見兩人十指緊扣，互相挨揍，相當甜蜜。

好sweet。（IG圖片）

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據傳媒報道，Douglas從事消防員工作已有五年，一直駐守新界北區的消防局，但自從他的「何家準女婿」身份曝光之後，隨即被調職到尖東消防處總部任高級消防隊長。據聞於總部工作多數都擔任文職，入火場救火機會較少，相對較安全。其實早於Douglas成為消防員之前，曾經做過健身教練，更於18歲時擔任過元朗牛潭尾豪宅區「葡萄園」會所的救生員。至於感情方面，他戀愛經驗不算多，11年前曾經與一名外形甜美的外籍女生Alice Kayh拍拖。