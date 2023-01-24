黎姿活潑少女look賀年驚現高低眼　網民疑惑︰點解會咁樣？

踏入農曆新年，不少藝人名人都愛在社交網跟大家拜年，黎姿 (Gigi) 亦不例外。現年51歲的Gigi嫁入豪門成為人妻兼人母後，一直以優雅高貴形象示人。今個兔年她就激罕地展現難得的活潑跳脫一面，Gigi post了她在郊外助跑跳起擺甫士拍照的短片和靚相，並留言寫道：「恭喜發財🧧㊗️各位健康平安！萬事如意！新年進步！🐰給人活躍可愛的感覺，希望大家keep 住這股衝勁活力，迎來一個豐盛的兔年！」為大家送上賀年祝福。

Gigi形象一向高貴優雅。(黎姿ig)

Gigi一身便服打扮真是充滿青春活力氣息，甚至散發出陣陣少女味，加上她跳起時在空中努力大擺甫士，流露出可愛搞笑的一面，與平日給人的名媛感覺截然不同。網民都紛紛留言跟Gigi拜年互送新年祝福，不過就有網民錯重點，將焦點落在她的雙眼之上。因為其中一張Gigi踩單車的照片中，她的雙眼明顯呈展高低眼的效果，不過仍無損她的美貌。有網民大表驚訝表示：「看來有些奇怪」、「點解會咁樣？」、「證明無P圖」。

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