專訪｜熊黛林自認「燈神」少打牌　爆大囡貪靚想選香港小姐

今日（26/1）是大年初五，靚媽熊黛林（Lynn）早前接受《香港01》專訪時即席揮毫寫下「福」字揮春跟大家拜年，更畫上兩隻可愛的兔子寓意一雙一對、團團圓圓。談起過年習俗，阿Lynn表示會為一對孖女買新衫和新鞋，大年初一亦會到奶奶家拜年，並且會跪地向長輩斟茶。至於來年的工作大計，她希望可以拍多些戲，最想挑戰壞人的角色。擔心囡囡有樣學樣嗎？她坦言不會讓她們看，更大爆囡囡有次睇電視睇到喊：「佢哋見到我喺電視喊，跟住跪低，我個囡睇住睇住就喺度喊。」



熊黛林早前接受《香港01》專訪時即席揮毫寫下「福」字揮春跟大家拜年。（葉志明攝）

年初一到奶奶家團拜 打牌唔叻自認「燈神」

經常香港、內地兩邊走的阿Lynn透露今年會留港過年，原本打算與家人去旅行，卻因疫情未穩定而暫緩計劃。不過留港過年同樣忙碌又精彩，阿Lynn表示會為一對孖女買新衫和新鞋，又會買花、揮春，兔公仔佈置家居，而年初一亦會到奶奶家團拜兼逗利市：「我哋同BB都要（跪地斟茶），BB對住長輩要，我哋對住奶奶都要嘅。」數到過年最受歡迎的活動，打麻雀必定榜上有名，但阿Lynn表示「打牌唔叻」所以很少參與，更自認「燈神」：「我好黑仔，我同老公湊埋一齊仲黑仔。自從上一鋪買乜衰乜，以後我就係一個燈嚟，大家睇住我呀。」

阿Lynn打牌唔叻，更自認「燈神」。（葉志明攝）

新一年最想挑戰壞人角色 大爆囡囡睇電視睇到喊

談到新年願望，阿Lynn希望帶囡囡出國旅行：「BB咁大就嚟5歲都未出去玩過，未坐過飛機，想帶佢哋出去見識下。」理想的目的地是離香港較近的日本和新加坡：「坐飛機唔使咁耐，（囡囡）未坐過飛機唔知會唔會乖乖哋，驚佢哋搞搞陣，所以近啲同埋啲嘢食比較啱我哋食啲。」

至於工作方面，她直言希望拍多些戲，並挑戰演壞人的角色：「上次做《家族榮耀》，雖然個角色壞壞哋，但出到嚟嘅效果大家都話傻更更，係可愛嗰種，但都幾過癮。今年想挑戰壞人，我唔係淨係可以做乖乖女嘅。」做壞人擔心囡囡會有樣學樣嗎？阿Lynn表示不會給她們看，更重提愛女們一次睇電視睇到喊的經歷：「佢哋見到我喺電視喊，跟住跪低，我個囡睇住睇住就喺度喊。我即刻攬住佢話『假㗎，假㗎，拍戲呀』，我問佢點解喊？係咪有人蝦媽咪？佢就喊住點頭，流晒眼淚咁，之後有啲唔開心嘅鏡頭唔可以畀佢哋睇。」至於《家族榮耀》續集又是否即將開拍？阿Lynn又會否參與其中？她表示：「暫時未接到通知，希望可以啦。」

談到新年願望，阿Lynn希望帶囡囡出國旅行。（葉志明攝）

返內地工作囡囡喊着說不捨 爆大囡貪靚想選《香港小姐》

阿Lynn經常要到內地工作並與囡囡分隔兩地，她坦言愛女初時會喊着說不捨：「第一次試過攬住我喊，不過都係兩年前，後尾再去，可能佢哋慣咗，都會唔捨得、唔想我走，但唔會咁激動，返咗去成日同佢哋視像又會好啲。不過佢哋都會話『我唔想你行開咁耐』，我都唔舒服，但我會話『每一個人都要做嘢，媽咪做嘢就係要去到咁遠，冇辦法呀』。以後會好啲，呢排特殊情況啫。」

她笑言囡囡只知媽媽的工作是要扮靚，她們亦對靚的東西情有獨鍾：「佢哋鍾意睇《香港小姐》，我大囡好貪靚，好想選香港小姐。」阿Lynn更分享如何令激動爆喊的大囡秒速冷靜：「上次視像姨姨話家姐喊咗好耐唔停，我攞支唇膏出嚟話『媽咪買咗新唇膏，你睇下幾靚』，佢即刻停就問『可唔可返嚟畀我用』，我話返嚟睇下啱唔啱小朋友用啦。」囡囡的姑媽郭可盈同樣是選美出身，阿Lynn表示雖然她們不知道姑媽曾參選香港小姐，不過就非常喜歡對方：「靚呀嘛，靚人佢哋會望多幾眼。」

服裝提供 : Ralph Lauren

髮型：Derrick Ng @ W workshop

化妝：Ivan Lee

場地提供：China Tang Landmark

花幅吊飾：八拾花火