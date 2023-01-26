李國麟返港過年曝光富貴生活　公開複式豪宅內景擁天台花園

現年68歲的李國麟近年積極開拓直播帶貨市場，長居內地工作同生活，但就因一次直播帶貨8小時卻銷售量極低，被外界封為「最慘帶貨明星」，更曾在直播間賣埋衛生巾、安全褲等女性用品，又喪食小龍蝦，不少內地網民都大嘆令人心酸。不過近日由內地返港過年的李國麟拍片曬出位於西貢的別墅及豪車，因而成為網民關注的焦點，紛紛感嘆原來李國麟是「隱形富豪」，而李國麟日前更拍片公開豪宅內景，再次掀起網民熱議！



日前李國麟的幾位好友就到他屋企拜年。（影片截圖）

李國麟連日來忙着四出拜年，相隔三年終於可以到親戚朋友屋企拜年，他都直言十分開心又難得。日前李國麟的幾位好友就到他屋企拜年，李國麟拍片記錄好友相聚的一刻，順便帶大家參觀自己的大屋：「第一次讓你們看看我家是什麼樣子，也不是什麼豪宅，就是一個充滿愛的地方。」片中所見，大屋是複式設計，裝修同傢俬都以米白色為主，雲石地磚盡顯格調，而客廳就擺放着一張灰色梳化，落地玻璃採光度十足，更有一個空間闊落的天台花園，屋內有不少農曆新年掛飾，充滿節日氣氛！

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從李國麟早前分享的影片可見，他所揸的是Benz豪車，而別墅停車場還泊了另一部保時捷。（影片截圖）

其實從李國麟早前分享的影片可見，他所揸的是Benz豪車，而別墅停車場還泊了另一部保時捷，雖然他謙稱自己屋企不是豪宅，但仍引來網民紛紛留言感嘆：「在香港這是妥妥的豪宅」、「在香港住這樣的絕對是有錢人」、「鳩摩智的家還不錯」、「在香港這絕對屬於豪宅呀」，而李國麟就回覆道：「一般了」，繼續保持低調作風！