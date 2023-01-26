69歲李楓親認住老人院　離院舍要申請唔覺晚景淒涼：感恩三餐溫飽

日前有連登仔開post「尋人」，以一張簡單的手繪圖尋找TVB一位甘草女演員，當時樓主形容：「把聲成隻鴨，有粒大粒墨喺嘴角，做開啲野蠻角色。」短短4分鐘，已有網民估中是69歲李楓，更有網民透露她的近況：「同我老竇同一間老人院，仲好精神，行得走得，一入門口就見到佢。」

有指李楓晚景淒涼，約10年前不幸發現腦部生水瘤要做手術，但因為付不起私家醫院費用就只能去公立醫院排期，等做手術的時候更一度痛到要爬地求醫。雖然手術成功，但卻留下健忘等後遺症。

《香港01》昨日（24日）聯絡上李楓，她頭腦清晰，聲線響亮，大方承認已入住老人院近一年，她說：「係，我喺一間之前嚟做過義工嘅老人院，呢度環境算唔錯，有分幾間房，有啲住床位，我算幾好彩，能夠分配到間房畀我，獨立一間自己嘅房，有私人空間，算好難得……講電話都唔怕畀人偷聽。」

對於被指晚年生活悲慘，李楓表示最壞日子已經過去，現在能有三餐溫飽，多次感謝上天眷顧。她說：「我唔覺境況淒涼，我覺得係感恩，有個地方你住仲想點？我識一啲朋友，臨終唔係咁開心，我都戚戚然，我希望自己唔係嗰隻。我嚟呢度住咗約一年，好感恩嘞，有個私人房、有三餐溫飽，真係好感恩！姑勿論佛祖耶穌，我都多謝個天，我唔敢怨天尤人，唔可以話甚麼豐衣足食，但起碼兩餐溫飽，好感恩。」

李楓大方承認已在老人院住了一年，感恩三餐溫飽。（網上圖片）

李楓曾接受陳圖安訪問，講述一生大起大落，兩度破產。（網上圖片）

李楓一生大起大落，年輕嫁給從事製衣生意的丈夫，育有一子一女；本做少奶，可惜丈夫生意失敗，她要賣掉嫁妝、珠寶為夫還債。其後丈夫又沉迷炒股輸錢，由居於九肚山豪宅淪落至住村屋，家裡更曾歷兩次破產。李楓曾在訪問中直認疏忽照顧子女，致關係疏離；直到兒子在婚禮上表達很愛媽媽，著李楓不要再自責，母子解開心結。

現在的李楓，選擇入住老人院，她慶幸年紀大有政府資助，兒子亦有分擔部份費用，她說：「最重要唔好煩到人，我係好介意煩人哋。」

談到健康情況，她表示「OK」。身為「御用惡奶奶」的李楓亦希望有機會復出拍劇，她說：「依家叫托賴，嗰啲艱難時刻，身體嘅疾病，我都盡自己嘅能力刻服咗，之前好慘，腰傷咗，腳又跛咗，幾坎坷，又冇錢（苦笑），但都叫做艱難時刻都pass away，過咗去！唔係話咒自己，我唔係希望好長命，但生命無常，無得由自己講，隨天鍾意幾時攞咪幾時攞囉，十年前都唔畀我走，我咪繼續活下去。感恩仲有生命，仲有呼吸，如果可以嘅話我都希望可以做到少少嘢。」

李楓曾經因為腦水瘤要做手術，現已康復亦希望有機會復出拍劇。（網上圖片）

不過，老人院對院友出入有限制，離開院舍要事先申請，李楓解釋：「呢樣係最大嘅限制，自由度唔大，因老人院有佢哋規範，又唔可以怪佢哋話嚴，如果個個自由出入、自由落街，咁佢點管理？好多院友都會自己偷雞走落街，我好少做呢個動作，我住得呢度就要遵守佢哋規則。如需要出席一啲飲宴，或藝進同學會每年有function，或做慈善探訪，我都會事先申請獲批准。」

李楓不想被網民胡亂瘋傳一些負面新聞，揚言做人對得住天地良心，「姑勿論真與假、是與非，最重要自己所作所為對得住自己、天地良心就OK。我唔係話太介意，但如有惡意中傷就會好嬲。只求『問心無愧』四個字，咁就安樂活下去。」