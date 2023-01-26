Edan呂爵安生痱滋痛到往生　搽藥膏片痛到跪低再證無偶包

日前（24日）出席完巴黎時裝週回港的呂爵安（Edan）在社交平台透露自己「生痱滋」，更上載痱滋近照，令一眾「爵屎」都向Edan建議減輕痛楚方法。昨日（25日）Edan上載了一段塗抹痱滋藥膏的片段，他的搞笑特質再度發揮，令人看完影片後覺得十分搞笑。

Edan上載了一段塗抹痱滋藥膏的片段，他的搞笑特質再度發揮。(ig圖片)

一向沒有偶像包袱的Edan剪輯了一段塗抹痱滋藥膏的片段，他誇張的表情十分搞笑，想表達出生痱滋到底有多痛，Edan更搞笑的說片段是「第26屆爵安影片盃青年組冠軍作品」。他寫下：「此片段使用高超的拍攝及剪接技術，加上有趣生動的特效和音效，完美表達『痛到往生』究竟有幾痛，生痱滋究竟有幾慘，真是難得一見的佳作。」而評審就是早前的「落機E」及「+85E」，Edan更說其實沒打算上載片段，因為自己身為idol，發放醜照始終不好，但家人看過他剪輯的片段後覺得十分好笑，所以他最後還是決定上載片段「與民同樂」。

一向沒有偶像包袱的Edan剪輯了一段塗抹痱滋藥膏的片段。(ig圖片)

Edan更自編自導自演的說：「所以我決定要同大家分享呢份喜悅，要令更加多人笑，就決定報埋全球最top嘅爵安盃。冇諗過…我竟然得咗，喺到，多謝我嘅屋企人，我嘅DOP妹妹小如豬，多謝我嘅剪接師特效師我的腦，冇你哋，我冇哩個獎，最後亦都要再次多謝2位評審，@落機E 同 @+85E，請大家繼續關心痱滋E童」。充滿綜藝感的Edan之後標籤了「人哋係剪片C」、「我係剪片E」、「痱滋E童」、「應該用咗差唔多2粒鐘搞呢壇嘢」、「好得閒咩你」、「點解我咁無聊」、「點解我咁無聊」等等，相信他應該十分痛，所以要用這個方法轉移痛楚，最後他更特別說一句自己真的是偶像來。

Edan話痛到往生。(ig圖片)

點撃睇返Edan正常嘅相：