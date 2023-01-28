汪圓圓與老公桃花樹下合影曝光6億獨立屋　由蔡加讚親自設計愛巢

汪詩詩妹妹汪圓圓在2013年嫁給「玩具大王」蔡志明孻仔蔡加讚（Karson），婚後誕下一女兩子，三年抱三，與老公蔡加讚更是十分恩愛，不時都在社交平台放閃。日前汪圓圓趁着農曆新年，在IG曬出與老公的合照，同大家拜年，而他們的愛巢亦隨之曝光，超氣派裝潢掀起網民熱議！



汪圓圓與老公蔡加讚出席活動。（IG@wrini）

汪圓圓趁着農曆新年，在IG曬出與老公的合照，同大家拜年。（IG@wrini）

相中所見，汪圓圓同老公蔡加讚都以黑色打扮現身，兩人坐在樓梯上合照，身後擺放了一大棵桃花樹，樹下還擺放了幾盆花同賀年裝飾，而桃花樹後仍有一大片空間，相信是客廳，雖然未能見到大屋的全貌，但超高樓底及雲石地磚都足見氣派十足！汪圓圓與蔡加讚在2013年舉行世紀婚禮，一對新人於會展筵開160席，邀請政商界及娛樂圈名人出席。「玩具大王」為孻仔花盡心思，單單是過大禮當日已經要動用五架七人車運送海味、水果、囍餅和珠寶首飾等，花費約800萬。此外，蔡志明更豪送位於九龍區的6億獨立屋、蔡李惠莉亦親自揀選及設計多套價值合共約8,000萬的珠寶鑽飾作為聘禮，整場婚禮使費高達8億！

汪圓圓與蔡加讚在2013年舉行世紀婚禮，整場婚禮使費高達8億！（視覺中國）

據知兩人的愛巢由蔡加讚親自設計，花了約6,000萬、一年時間裝修，而婚後汪圓圓亦淡出演藝圈，專心照顧家庭，兩人結婚9年低調又恩愛，羡煞旁人！