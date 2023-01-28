楊明獲樂易玲親自傳福音　不再信佛改信耶穌返教會洗滌心靈

楊明於2020年發生交通意外被控，去年因不小心駕駛罪成被判入獄18天，在獄中度過了冬至、聖誕節及元旦新年，今年1月7日刑滿出獄重獲自由，可以趕及與摯愛家人一起度過農曆新年。楊明與女友莊思明原本都是佛教徒，楊明年前在有關官司仍在進行期間，就曾經常到寺廟拜佛祈福求神庇佑。今日有報道指他原來已經改信了耶穌，轉去新的信仰找尋精神寄託，他除了讀聖經，還會返教會。

楊明今年1月7日在赤柱出獄。（陳順禎攝）

楊明在兩年前的驚蟄，曾被影到在紅磡觀音廟手持3支大香燭誠心跪拜，並燒了大袋金銀衣紙，有指他不時都會到寺廟幫手掃地以及執香等，務求為自己積功德獲神明庇佑。據悉，他年多前受無綫高層樂易玲影響，接觸到基督教信仰。樂易玲本身是虔誠基督徒，楊明在過去一年更經常隨對方到教會做崇拜。而在他出事期間，樂易玲亦經常輔導、鼓勵和開解他，會嚴厲鬧醒他之餘，亦有給予他改過翻身的機會，亦有向他與莊思明傳福音。楊明早前曾表示自己在獄中有讀聖經，助他度過了那段最艱難的日子。

楊明回覆傳媒時表示他已返了教會一年多，以前讀教會學校，都有接觸過基督教。他指自言目前仍未算是虔誠教徒，正在逐步了解和認識，自己亦一直成長中。而莊思明亦與男友一樣信了基督，她透露兩人仍未受洗。