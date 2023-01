連詩雅超流利英語訪問片翻Hit震撼網民　一雪rest in piece前恥

連詩雅 (Shiga) 於2013年曾因為一句「Rest in piece」遭網民恥笑,事緣當年憑《狂野時速》電影系列在全球爆紅的苛里活男星員Paul Walker不幸因車禍逝世,Shiga當時亦有於社交網發文悼念對方,不過她就把「Rest in Peace」寫成了「Rest in Piece」,即時遭到網民的批評,甚至質疑她的英文水平,自此她更被網民稱為「連Piece雅」。

Shiga當年的「rest in piece」原post。(ig截圖)

其實Shiga自小就讀國際學校,她的英文應該不俗,沒理由連這麼簡單的英文都不懂。加上Shiga小時候有參與演出英文科教育電視的主要角色,講得一口流行英文,且發音相當標準,看來她的英文水平甚高,「Rest In Piece」應屬一時手誤。

日前就有連登網民重溫Shiga一段於2015年出埠工作時接受澳洲媒體訪問的短片,片中Shiga大晒一口流利英語,口音更是純正標準又自然,全個訪問她的英語都說得相當流暢,甚至說出了母語級的水準,一聽便是從小說到大的感覺,真是扮也扮不到的。她的這段英語訪問舊片翻Hit,獲不少網民大讚:「講得好好聽」、「無綫唔調佢去明珠台幫下手真係嘥咗佢」、「名校出身都未必有佢講得咁好。」令她一雪「rest in piece」前恥。