孫慧雪宣布懷第二胎　有望超越當年43吋孕肚：未夠3個月已遮唔住

孫慧雪與老公2017年誕下囝囝RILEY。（IG：@SNOW711）

1月28日是農曆新年人日，人人生日的喜慶日子，孫慧雪亦趁這一日發文宣布好消息：「Riley做哥哥啦！」阿雪接受《香港01》訪問全程笑得相當開心：「其實想再遲下先講，但個肚已經現到遮唔到。」

孫慧雪宣布懷有第二胎，3個月孕肚已非常明顯﹗（IG：@SNOW711）

猶記得2017年雪雪陀住大仔Riley時，孕肚竟達43吋惹來雙胞胎疑雲，最終亦只能選擇剖腹誕下近9磅巨B。」阿雪接受《香港01》訪問時表示：「今次2個幾月嘅時候已經掩飾唔到，出街已經好多人恭喜我，人地以為已經5個月有多，第一胎無咁快見肚，依家唯有著多啲鬆身裙同OVER SIZE外套先。好多朋友嚇我第二胎個肚會更大，上次已經43吋，都驚架但最緊要佢健健康康。

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上一胎孫慧雪孕肚已非常誇張（IG：@SNOW711）

孫慧雪當年孕肚被嚴重懷疑係雙胞胎（IG：@SNOW711）

阿雪憶述上一胎陀得非常舒服健步如飛，但今胎感覺則大不同：「今次好暈好唔舒服，頭三個月好似一路暈船浪咁。」提到BB預產期時雪雪表現興奮：「又係7月預產期呀﹗同大仔同我自己都係同一個月份。阿仔知道後表現好矛盾，每朝起身想錫肚肚，但又會好多問題會唔會出世後唔得閒理佢，BB畫花牆會唔會以為佢做鬧錯佢，搞到我都有啲擔心。」之前阿雪幾位驚嚇級工人姐姐相當恐怖，她表示：「新工人姐姐好好呀，暫時同我地相處同工作都非常好，嚟緊屋企有多個初生都無太大擔心，踏入兔年希望順順利利啦。」

孫慧雪指囝囝表現忐忑。（IG：@SNOW711）

孫慧雪今胎個肚會去到幾多吋呢？（IG：@SNOW711）