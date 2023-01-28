姚焯菲到埗紐西蘭三日未習慣　自爆胃口變差網民竟留言：肥咗！

姚焯菲（Chantel）於日前大年初三低調飛紐西蘭升學，到埗後更貼心地拍片跟「小菲象」報平安：「Hello各位小菲象，我已經到咗紐西蘭，我知道你哋好想送我機，不過係新年啦，唔想阻大家同屋企人聚會，知道大家都好忙，所以嚟咗就同大家講聲，唔使擔心。有咩我再update大家，大家記得check你哋嘅social media，拜拜。」



Chantel於大年初三低調飛紐西蘭升學。（梁碧玲攝）

除有親戚準備了利事給 Chantel ，幾位好友亦送上小禮物。（梁碧玲攝）

得知一眾「小菲象」掛念自己，Chantel昨日（27/1）在IG直播分享到埗三日的近況，她透露現時仍居住在酒店，未搬入宿舍，還在適應時差的她經常要躺在床上碌三小時才能入睡。Chantel指自己來到紐西蘭後胃口變差，食量明顯比在香港時少︰「我呢兩日唔知點解，胃口唔係平時咁好，唔係每分每秒都想食嘢」，但竟然有網民留言表示「肥咗」，她隨即掩面尷尬笑說：「我已經冇食咁多嘢㗎啦！」一眾「小菲象」紛紛為偶像護航：「冇肥到，仲好靚好可愛」、「一啲都無肥，一樣咁靚」。Chantel又透露在出發紐西蘭前已經灌錄了四首歌，亦預告復活節將回港放假，並承諾會好好照顧自己：「大家唔使擔心，我好快返嚟！」

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