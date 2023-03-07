詹瑞文｜笑匠背後原來好有理想　劇影視彈出彈入變大師：真係好彩

講起棟篤笑，近年大部份人都會先想黃子華，或者是林海峰、卓韻芝、張達明又或是阿BOB林盛賦，而較少人會提及棟篤笑先驅者之一的詹瑞文（詹Sir）。的確，離開了舞台劇幕前演出將近10年的他，亦離開了眾人的目光。實際上，近年詹Sir主要在培養新一代演員，發展新戲劇產業。



詹瑞文最新作品是《異世界 捕夢之旅》，十分值得一看。（陳順禎 攝）

詹瑞文主理（藝術總監、導演、編劇）的《異世界 捕夢之旅》為一個將飲食與睇舞台劇結合起來的，香港首個5D夢幻沉浸式美食劇場新體驗。記者不禁疑問：「一邊食飯一邊睇舞台劇可行咩？」詹Sir就解釋說，其實我們一直都習慣「一邊睇/聽故事，一邊食飯。」他說：「其實戲劇，最早係一個好生活嘅活動，係一個慶典。種田收成好好，然後我哋一路表演，一路食，一路睇戲。再遠古啲就係一個拜神嘅活動，所以係人最原始，最生活嘅模式，只不過過咗好耐，就變成戲劇，將睇戲同食飲食呢兩樣嘢分開咗。」

《異世界 捕夢之旅》成為香港舞台劇混合餐飲的先河。（梁碧玲 攝）

詹Sir舉了一個「舊時」的香港文化。他說：「我以前成日都覺得，睇戲一定要一路食嘢一路睇，食爆谷、咬蔗，好過癮好爽。」如果說，《異世界 捕夢之旅》只是一個「電視汁餸飯」的延伸版，是不是會更為合理，令大家接受？

詹瑞文的作品橫舞台劇、電影、電視三個平台。（陳順禎 攝）

詹瑞文：戲劇我都做到極致啦

「戲劇係我本行，我覺得我都做到極致啦，從一台戲到一個人做，從演十場到百幾場，咁我覺得呢種形式我都做過。我覺得我而家更有興趣嘅就唔係做一個作品，而係做產業。產業係有持續性，我覺得呢個先係重要。好似呢個project咁，佢係一個產業，唔係做10場或者20場就完。」詹Sir直言，飲食加上舞台劇在香港是一個新體驗，但在外國其實盛行已久，他想做的，是帶頭引入再形成一個流行，或者成為香港一個文化景點。

《異世界 捕夢之旅》成為香港舞台劇混合餐飲的先河。（梁碧玲 攝）

《異世界 捕夢之旅》講乜？

戲如其名，捕夢。詹Sir解釋道：「我哋發夢好少係食嘢，有，但係我哋做過比例一係就逃跑，一係就好驚，好少係坐低食嘢。喺夢入面感覺好強，但係味覺好弱，所以喺個夢入面食嘢會點？所以我就會叫五官六感，眼耳鼻舌身，第六感就係意。我想將人類呢第六感呈現喺呢個表演入面。所以觀眾入嚟除咗係食客，仲係同我哋一齊發呢場夢嘅人。」由百人劇場回歸到20，30人的小型劇場，他坦言表演者與一齊入場發夢的觀眾之間，會更加親密。

《異世界 捕夢之旅》，劇好睇、歌好聽、嘢好食。（梁碧玲 攝）

詹瑞文：夢好似一場戲咁

「夢好似一場戲咁，邊個係編劇導演，就係發夢嗰個人《異世界 捕夢之旅》係講夢想。夢想係好寶貴，好珍貴，不過我哋夢想好多時都會遺忘咗，冇真真正正做自己想做嘅嘢。佢哋嘅夢想唔係自己嘅夢想，唔係父母夢想就係個社會講嘅，乜嘢叫做夢想、理想。」在這一個劇場之中，追夢的除了入場觀眾，也是表演者追夢的地方。他表示這次舞台劇特地挑選了一班有熱誠的素人演出，亦正是切合了「夢想」這個主題。

詹瑞文在《新男人之虎》中一人分飾多個角色。（梁碧玲攝）

關於詹瑞文...

詹瑞文在1990年畢業於香港演藝學院戲劇學院，當年以默劇報考香港話劇團不成功，隨後他報讀另一個劇團並入讀演藝學院，之後在學習歐洲表演課程時又認識了著名英國形體劇場導演David Glass並獲賞識，赴英國巡迴演出及研習現代默劇。其後輾轉間又到英國跟隨大師級表演導師Philippe Gaulier及Monika Pagneux研習演技及學習形體、聲線及物件劇場等技巧訓練。當時他為了賺取學費，曾於當地任職鐘點清潔工人，又做街頭表演。

詹瑞文在《我要做Model》「即場拆人情」一幕成為了港人集體回憶。(《我要做Model》電影截圖)

舞台劇、電影電視圈跳出跳入

談到為了實現夢想，做外快賺學費讀書的經歷時，詹瑞文的臉上掛起了微笑，眼神閃過了一絲自豪感。他說：「有啲奇怪，喺我個班入面，有啲人選擇入電影圈，有啲人選擇入電視台，我係冇去呢個方向，而係選擇做戲劇。因為我覺得我仲有好多嘢未識。當時我覺得，去電影或者電視台未夠班，我提供唔到呢啲服務畀廣大市民，不過心底裡面好想學多啲。」

詹瑞文擅長以喜劇方或引出社會議題。（陳順禎 攝）

自己有今日係好好彩

現時已被喻為是香港楝篤笑先驅者、舞台劇教父的他，直言自己受到「幸運之神」的眷顧。他說：「不過當我兜完一個圈，我再入返呢個performing art呢個更加大眾嘅娛樂入面，我真係好彩。其實嚴格嚟講，觀眾認識我係2004年，2005年，啲人已經以為我同君如係一齊出道咁濟，突然間啲人好熟我，以為我喺行內好耐，其實我係超級後輩。」

詹瑞文坦言自己是好好彩：我覺得我呢生都好好運，我好運唔係話大富大貴，而係我有好多機會，或者係我去努力，而又有個機會擺喺我面前去試。（陳順禎 攝）

做《萬千師奶賀台慶》被封殺

踏入舞台劇10年後詹瑞文踩入電影圈，已經於舞台劇界闖出名堂的他一樣如魚得水。他也坦言《買兇拍人》和《萬千師奶賀台慶》是轉捩點。他說：「係呀，彭浩翔《買兇拍人》吓嘛，好得意。我覺得我呢生都好好運，我好運唔係話大富大貴，而係我有好多機會，或者係我去努力，而又有個機會擺喺我面前去試，包括《男人之虎》、《我的one man show》，我做嘅《萬千師奶賀台慶》，雖然做《萬千師奶賀台慶》令到TVB唔鍾意咗我好耐。」

詹瑞文當年因為做了《萬千師奶賀台慶》而被TVB封殺。（網上圖片）

方仗份人好小氣？

《萬千師奶賀台慶》令到詹瑞文被「封殺」？他回答：「係㗎，封殺我。因為《萬千師奶賀台慶》係講TVB，TV（電視）文化影響香港人。我哋話電視影響我哋嘅思維方式，咁呢個就係當時我同林奕華一齊諗呢個作品嘅時候，引起咗好多大討論。當然啦，TVB梗係唔鍾意啦，（會覺得）點解要咁樣話我哋啫，我都係一個觀眾嚟，我都有我睇法。講緊香港都有我哋言論自由，咁我亦都唔係攻擊，係講緊個fact（事實），因為嗰時我咃講緊電視編劇，講嘅內容，節目質素係點樣。」他表示，自始他就在TVB眼中消失了，就算「全世界」都有關於他的新作報道，唯獨沒有在TVB出現過。網民口中經常提及的「方仗份人好小氣...」或者是真的發生過。

《異世界 捕夢之旅》演出時，TVB好似都冇報道...（資料圖片）

詹Sir：希望啲有質素嘅嘢出現喺生活

當一個平台已經深入民心，甚至成為一個文化的載體時，大眾自然就會對它有要求。詹Sir直言，這也是當初他和編劇、導演林奕華構築《萬千師奶賀台慶》時的想法。他說：「對呢種媒體我哋係有要求，我哋都希望啲有質素嘅嘢（出現）喺我哋生活入面，所以我哋就攞呢個社會議題去做。」

詹瑞文經常思考不同的演出概念。（陳順禎 攝）

TVB做龍頭實有批評：成個香港嘅毛病

他續說：「我覺得呢個係整體文化思維，TVB係一個我哋公認咗最大媒體嘅一個平台，呢個係毛病，成個香港嘅毛病。我哋都希望有人才喺呢啲大平台出現，確實我哋一啲好重要嘅導演、演員都係喺TVB出嚟，周星馳、梁朝偉、劉德華，無論邊個電視台都好，嗰個係一個平台，所以我哋都會對呢啲地方有期望，所以冇㗎，做得旗艦，做得阿頭，就自然有呢啲壓力，所以不進則退，有好多因素嘅。我哋喺門外講，就有呢行裡面身份，但係一定會令到人唔開心，但係嗰個係一個brand嚟。我哋喺行呢一條路嘅時候，係需要呢種劇場，我哋咪用呢種方式去做。」