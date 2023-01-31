焦浩軒關嘉敏首次以情侶檔拍廣告　有信心「壯DI戀」可成受歡迎CP

藝人焦浩軒（焦仔）及關嘉敏（Carman）是近期《愛．回家》最火熱的CP，今日（31日）二人情侶檔出席廣告拍攝，首次以情侶檔拍攝的二人感到十分興奮及新奇，更玩到不亦樂乎。Carman覺得很緊張：「好緊張阿第一次同壯B拍嘢，就唔係《愛．回家》而係廣告。」焦仔更大讚Carman十分專業，而廣告將會在四月面世，Carman希望將來會有更多的機會讓他們情侶檔上陣拍廣告。

焦仔同Carmen首次以情侶檔出動揾銀。(陳順禎攝)

昨日（30日）一集《愛．回家》中的Heidi（Carman飾演）把嘴唇變成「孖潤腸」，Carman接受《香港01》訪問時表示絕不介意。而焦仔就覺得她不醜之餘，反而覺得她很美很可愛。Carman認為間中扮醜無所謂：「我始終覺得《愛．回家》係要人開心㗎嘛。」她更表示劇集播出後收到很多人說她很可愛，希望她繼續保持這形象出場。

焦仔唔覺得Carmen醜。(陳順禎攝)

至於劇中的Carman是一個惡女友，把男友艾頓壯（焦浩軒飾演）管得死死，Carman被問到怕不怕被惡女友的形象定型，原來她亦有同感：「死啦，我而家開始真係覺得好多人都以為我係一個咁嘅女仔，因為好多人都問我平時係唔係咁㗎？亦都有觀眾問我真係咁野蠻？」Carmn立即澄清自己不是一個「野蠻女友」，平時的她不會對男友動手腳，也算是一個比較斯文的女生。

Carmen係惡女友？(陳順禎攝)

二人在劇中飾演情侶得到不少觀眾喜愛及支持，被問到在未來的頒獎禮中有沒有信心可以得到「最受歡迎電視拍檔」一獎時，二人立即異口同聲說：「好有信心！」Carman更有信心繼「龔水CP」後成為另一對受歡迎的CP，更有信心在來年可以得到這個美譽。