東張西望｜網戀女想同前度箍煲　下情降改善關係「無效可以退款」

昨日（31日）的《東張西望》講到林小姐與前度分手後心情低落，她在網上找到一個人可以向前度下「情降」，以改變她與前度的關係，更說出一句「無效退款」，令林小姐堅信不疑。

林小姐與前度分手後心情低落，她在網上找到一個人可以向前度下「情降」，以改變她與前度的關係。(節目截圖)

林小姐早前在網上認識了一位男生，並交往了幾個月，以為這男生可以付託時：「點解本身佢對我好熱情，後尾慢慢冷淡咗，好想同佢箍煲，同佢一齊返嘅。」林小姐對前度念念不忘，見前度不給機會，於是自己就去找機會。她在網上找到一個替人的感情做法事的網站，T先生得知她的情況後把她轉介到同行L先生，L先生指感情法事沒有太大的功效，於是向她推薦「情降」，索價2萬元，林小姐聽到後覺得十分神奇，於是抱著一絲希望找L先生，希望他能夠幫助自己與前度的關係。

林小姐早前在網上認識了一位男生，並交往了幾個月，以為這男生可以付託。(節目截圖)

L先生向林小姐保證可以改善她同前度的關係，不停催促林小姐決定做不做降頭，更承諾無效可以退款，所以林小姐便信心滿滿請L先生下降頭。L先生請了一個師傅替林小姐看：「畀我同我前度嘅相，我哋個名同出生年月日，睇完之後就話做完法事，有好大機會一齊返，話我同佢仲有緣份。」L先生再三說到做完法事後兩個月沒有效果便能退款。L先生說做法事有禁忌「不能與其他人發生性行為」、「不能吃牛肉」、「不能喝酒」及「不能說髒話」。

L先生向林小姐保證可以改善她同前度的關係。(節目截圖)

林小姐對L先生的話深信不疑，對他的話言聽計從，沒有破戒。在做完法事之後，林小姐有嘗試去找前度，但前度對她的反應如一，沒有太大的分別，也沒有「箍煲」的打算，兩個月過後林小姐見二人關係並無好轉，所以去找L先生要求退款，可惜L先生連人帶舖失了蹤，林小姐亦袖騙去了2萬元。

林小姐對L先生的話深信不疑，對他的話言聽計從。(節目截圖)

《東張西望》之後在網上找到一個與L先生相似的店舖，詢問之下果然是L先生，L先生的手法如出一轍，向《東張西望》說情降比較有用，更承諾無效退款，繼續騙人。