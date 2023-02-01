《黑幫少爺愛上我》見面會玩足三小時　激情除衫騷肌粉絲激動尖叫

泰國大熱BL劇《黑幫少爺愛上我》兩位主角Mile（Phakphum Romsaithong）和Apo（Nattawin Wattanagitiphat）和Bible（Wichapas Sumettikul）等全劇共15位演員昨日（31日）起於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行一連兩場粉絲見面會，演出於8點5分正式開騷，一班演員在三小時的演出中不但重演劇中多個經典場面，又帶來勁歌熱舞的表演，當中更有激情除衫的環節，看到台下熱血沸騰，尖叫聲四起。



泰國BL劇集《黑幫少爺愛上我》15位演員昨晚（31日）於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行第一場粉絲見面會。（葉志明 攝）

作為劇中人氣最高企的「主CP」Mile和Apo，每次出場尖叫聲都是最大聲，兩人重演劇中的經典曖昧橋段繼續狂冒粉紅泡泡，台下不斷大叫「Kiss」、「咀佢」，兩人亦非常識做「借位」錫落去。隨後兩人亦準備了幾首歌曲，先是Mile自彈自唱《When You Say Nothing At All》，Apo隨後唱出《Fly Me To The Moon》，之後兩人又多次大方瘋狂派糖，拖手抱抱樣樣齊，引超全場粉絲瘋狂尖叫。

Mile和Apo先後唱出《When You Say Nothing At All》和《Fly Me To The Moon》。（葉志明 攝）

兩人大方派糖！（葉志明 攝）

除了Mile和Apo之外，另一焦點亦放在「副CP」的Bible身上，由於他劇中的CP拍檔Build（Jakapan Puttha）日前因被指暴力對待女友要即時停工兼臨時宣布無緣隨隊來港，本來在其他巡迴站上的雙人演出亦因Build的缺席而改成由Bible獨自演出，雖然二缺一，但Bible依然表現得相當落力，在兩個表演上落力跳舞兼狂騷肌肉，又加碼除衫，付出雙倍的努力回饋台下粉絲的愛。

Bible落力演出。（葉志明 攝）

原本這段表演由Bible和Build兩人一同演出。（Twitter圖片）

瘋狂騷肌！（葉志明 攝）

現場有不少粉絲為捲入醜聞的Build打氣。（趙允琳 攝）

身兼演員兼男歌手的Jeff（Jeff Satur）除了獻唱劇中的抒情泰文歌《Why Don’t You Say》，更超有誠意地為了香港粉絲苦練廣東話，唱出由劉德華主唱的1991年電影《至尊無上Ⅱ之永霸天下》主題曲《一起走過的日子》：「我小時候經常看香港電影，我每次看這部電影的時候都會唱這首歌！」

Jeff為了香港粉絲苦練廣東話，唱出由劉德華主唱的1991年電影《至尊無上Ⅱ之永霸天下》主題曲《一起走過的日子》。（葉志明 攝）

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