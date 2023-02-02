萬人迷碧咸 (David Beckham) 的老婆Victoria Beckham育有4名仔女，包括大仔Brooklyn、二仔Romeo、三仔Cruz、以及孻女Harper Seven (哈七)。身為孻女的哈七盡得全家人的疼鍚，眨眼間哈七已經11歲，日前碧咸以及Victoria分別於他們的IG公開了囡囡的最新近照。

碧咸非常疼錫孻女哈七。(碧咸ig)

一張是哈七的自拍照，11歲的她經已亭亭玉立，散發出陣陣少女味。另一張是她與媽咪Victoria的自拍合照，相中可見年哈七明顯比前長高了不少，高度更到了媽咪的鼻樑位置，穿上晚裝裙的她頓時變得大個女了，且愈大愈靚女，樣子標緻笑容甜美，顏值已經超越了媽咪。她媽咪亦不時帶她出席時尚活動，小小年紀已踏足國際時尚圈。

哈七去年出席她媽咪於巴黎時裝周舉行其品牌首場fashion show，穿了一襲黑色蕾絲晚裝赴會，與兩位有份行騷的超模包括與荷李活男星里安納度（Leonardo DiCaprio）傳緋聞的Gigi Hadid，還有Bella Hadid合照，哈七站在兩位超模中間亦好突出搶鏡。

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