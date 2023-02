Ian陳卓賢由運動員成偶像　去年傳被公司雪藏憑努力奪唱作人獎

陳卓賢(Ian)既是男團MIRROR成員,今年年初於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》奪下「叱咤樂壇唱作人銅獎」亦奠定其唱作歌手身份。2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》奪亞後正式出道,與姜濤一同成為MIRROR首批推出個人歌曲,並以個人身份角逐樂壇獎項的成員。本來事業發展順利的他,卻於去年7月傳出被公司雪藏的消息,冷待其新歌宣傳之餘,又削減他在劇中戲份,令一眾粉絲大感不滿。

入行踏入第五年,經歷過事業上的高高低低,與其怨天尤人,Ian選擇將當中的感受化成旋律,寫下《搞不懂》、《留一天與你喘息》、《Distance》,《地球上的最後一朵花》等歌曲,記錄從疑惑、失望,挫敗到逐步尋找到情緒出口、重拾希望的過程,亦由當初只參與作曲,變成今天集曲詞編監唱於一身的唱作人。



Ian於2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》奪亞後正式出道。(IG圖片)

去年傳因脾氣問題遭公司雪藏 將感受化成旋律

精通結他和鋼琴的Ian於2018年參加《全民造星》時,自彈自唱《Fly Me to the Moon》和《Desperado》令人留下深刻印象,其乖仔斯文形象以及溫柔聲線令他吸粉無數,更成功在比賽中勇奪亞軍,加入男團MIRROR正式出道。翌年推出Solo歌曲《二期大樓》、《另一個諾貝爾》,更有機會參演舞台劇和舉行首個個人音樂會,事業發展非常順利。但直到2021年,有網民留意到Ian的作品產量下降,去年7月更傳出他疑因脾氣問題遭公司雪藏,但花姐回覆傳媒指:「唔係事實,冇回應」。

對於種種傳聞、以及事業上的高低,Ian沒有多加解釋,僅僅將當中的感受化成旋律,相信粉絲們亦能從歌曲中感受到他心態上的變化,愈來愈活潑、愈來愈活躍於社交平台的Ian亦𠱁得一眾Hellosss非常開心。

Ian的乖仔斯文形象以及溫柔聲線令他吸粉無數。(IG圖片)

Ian參加《全民造星》前,是香港男子排球代表隊成員。(IG圖片)

與Amy Lo因劇定情 去年承認分手結束兩年情

至於Ian的感情生活,他與模特兒盧慧敏(Amy Lo)因合作拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》一吻定情,二人於2020年底公開認愛並愛得低調。但在上年11月,Ian承認與Amy分手結束兩年情,雙方專注工作仍然是好朋友,而他亦大讚Amy是一位好女仔,望外界給予空間。

Ian與Amy Lo仍以朋友身份互相扶持。(劇照)

與Amy Lo和平分手以朋友身份互相扶持 Ian:佢係一個好好嘅女仔

Ian今天是集曲詞編監唱於一身的唱作人。(IG圖片)

