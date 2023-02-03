新四十二章｜前空姐史穎喬入行兩年即上位：公司底層競爭好大

無綫（TVB）劇集《新四十二章》新一集出現由史穎喬（Clementine）飾演的新角色「夏竹姫」Alisha，一出現就深得網民歡心，令人眼前一亮。史穎喬接受《香港01》訪問時，表示角色性格比較古靈精怪，屬於「非主流」的女孩子，而且也是主角龔嘉欣（飾朱螢嬌）的好朋友。



史穎喬（Clementine）好可愛。（《新四十二章》截圖）

史穎喬：監製讚就唔敢ff啦

她表示，監製曾經說過找她飾演「Alisha」的原因。她說：「今次Alisha呢個角色係我入行以嚟暫時最重戲份嘅角色，所以都好珍惜呢個角色。咁啱我以前Master都係讀中國文化研究範疇嗰類，所以都係一個緣份。監製導演有冇讚我？記得開拍前監製有講笑咁話，如果呢套戲合作辛苦，下套戲就唔搵我……我啱啱都拍完《羅密歐》，我諗我應該都合格掛，讚就唔敢ff啦哈哈。」

《衝上雲霄大選》嘅宣傳唔算多，好多時都要靠參賽者自己努力，不過14號嘅史穎喬（Clementine）其IG followers 3百人都唔夠，好輸蝕。（tangerinesss_tine@IG圖片)

史穎喬入行半年就份劇組。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

由空姐做到演員

史穎喬（Clementine）本職是空姐，後來透過參加2020年節目《衝上雲霄大選》而入行，入行後開始於《愛·回家之開心速遞》出演Michellem一角，多於片場中擔任女演員的角色，其後也曾參演《十八年後的終極告白2.0》、《白色強人II》、《寵愛Pet Pet》。以新入入行來說，經驗不算多，不過已比其他人多出不少機會。她也直言，十分珍惜這次演出機會。她說：「好緊張好大壓力呀，開鏡前試過有一排緊張到失眠，不過之後冥想多啲調整好心態就冇咁驚驚青青了。」

史穎喬（Clementine）飾演龔嘉欣的同學。（《新四十二章》截圖）

感情台前幕後照顧

為了角色，她也做足準備。她說：「背熟啲劇本，對鏡練習多啲。因為冇讀過藝訓班，入行前又冇相關經驗，自己本身又唔係天賦異稟，我都知自己演技係麻麻哋。不過記得監製有講過，新人演技唔夠好唔緊要，但態度要做好，劇本台詞一定要睇熟背熟。所以我將啲台詞背到好熟，屋企練習嗰陣會錄低自己再執執。我想特別特別多謝監製 Joe比呢個機會，仲有一班導演同幕後，知道自己仲有超多不足，會繼續努力。仲有特別想多謝龔嘉欣Katy，佢好nice好照顧我。」

史穎喬（Clementine）飾演龔嘉欣的同學。（《新四十二章》截圖）

史穎喬（Clementine）飾演龔嘉欣的同學。（《新四十二章》截圖）

做「底層」收入拮据

與很多初入行的新演員一樣，史穎喬都在面臨工作、收入不多的情況。她說：「入到嚟先知道公司底層競爭好大，自己又冇家底冇人脈，所以呢兩年遇到呢啲機會本身自己都已經好感恩！經濟一定係比較拮据㗎啦，不過都有心理準備嘅，入到嚟都預咗要捱，不過公司有好多前輩都好有人情味。佢哋以前都捱過，會畀好多建議同安慰我，而且有時一齊canteen食飯會爭住買單，另外自己都有出面做吓兼職、幫學生私補吓咁，當幫補嚟追夢，一星期兩堂咁上下。」

史穎喬（Clementine）。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

戶口得返三位數

她坦言，曾試過銀行戶口剩下三位數，收入不多唯有節衣縮食。她說：「捱麵包梗有，有時候晏晝返工煮唔切飯，本身想買個飯團返公司，好多時都係改買麵包就算。好彩生活其他方面慳，上年好少出去打卡影相，減少咗好多同朋友之間的gathering，個人變得幾宅。以前未入行前，睇新聞話銀行戶口得三位數以為係作嘅，原來係真會發生嘅，不過當係實踐吓安貧樂道。屋企人雖然唔支持我入呢行，但刀子嘴豆腐心，冇要我畀家用。所以已經好好多。」

史穎喬在2020年參加《衝上雲霄大選》。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

不走回頭路：設咗個期限畀自己

入行兩年，收入依然不多，有沒有想過做返空姐？她回答：「冇呀。如果飛返就唔會有時間入劇組，因為通常一入劇組就隨時都要standby開工，難啲請假，但係機艙服務員（空姐）嘅更表通常都係一個月有一半時間飛緊，所以時間唔會就到。而家我都會想專注喺呢一行追吓夢先，不過都有設咗個期限畀自己，所以係呢個期限前會努力做好啲。主要睇事業發展有冇起色，同埋睇荷包做人，而家都努力緊去達到收支平衡。自己追夢還追夢，都唔想對屋企人太自私。」

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