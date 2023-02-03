新四十二章｜72歲綠葉陳勉良有發揮　監製：有班好好嘅綠葉演員

由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的《新四十二章》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、龔嘉欣、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、譚凱琪（Zoie）、糖妹（黃山怡）、林景程及易宇航等。



尋晚翰叔啃親一幕既瘋狂又搞笑。

《新四十二章》自播出後連環震撼網民思維，除了尋寶主線及維度大兜亂引人入勝，並在網上掀起各個角色前世「真身」競猜熱外，主角及配角獨特又瘋狂的人物設計亦贏盡好評，網民：「唔識英文嘅鬼佬（飾演朱若望的易宇航）呢條線正」、「越癲越好睇，啲人物settings幾好睇」、「唔止主要角色有趣，啲小配角都好有特色，有記憶點，角色都身懷絕技，好似文雀皇后」、「今套啲配角幾搶眼」、「套劇題材幾新穎，加上超多配角同綠葉一齊演出，收視率應會再升」。更有網民大讚監製阿Joe夠瘋狂，指《新四十二章》癲狂程度直逼其前作《誇世代》：「夠cult，估唔到下一節會發生乜事，有驚喜！」、「依套ok，有《誇世代》咁癲」。

區靄玲原來係文雀（職業扒手）。

「12成員」個個身懷絕技，而且仲會齊齊幫江嘉敏角色完成任務。

李漫芬演黑幫阿姐夠新鮮

其實是次《新四十二章》的「綠葉」兵團確是陣容鼎盛、戲味逼人，單是「炒股12成員」的翰叔（陳勉良）、柯太（馬海倫）、Vivian（馮素波）、芳芳（潘芳芳）、Dee姐（姚瑩瑩）、馬陳竹珊（曾慧雲）、娥姐（蘇麗明）、大仔（邵卓堯）、紅姨（區靄玲）、都叔（鄭家生）、肥叔（莫偉文）、崗叔（李崗）；飾演租客的「喪超」游茛維（一蚊Joe）、「勝基」譚永浩、「小琳」葉凱茵；無論是「有口難言」的翰叔、負責傳聲的芳芳、「鬥嘴火爆夫婦」娥姐及大仔、深藏不露的柯太，揸快車唔會倒瀉奶茶的肥叔、還是愛向一算（鄭子誠飾）撒嬌的小琳，位位性格鮮明又有一定場口予以發揮，足證監製對綠葉之重視。就連首度飾演黑幫阿姐的李漫芬，亦獲網民大讚有進步，兼Part住一蚊Joe夠搞笑：「天姐都好搞笑」、「天姐很直接爽快」、「李漫芬呢位江湖大姐做得好。」

「12成員」個個身懷絕技，而且仲會齊齊幫江嘉敏角色完成任務。

談到劇中「12成員」，原來亦是監製Joe向《鹿鼎記》致敬部份，他說：「梁朝偉個角色當年身邊好多奇人異士幫佢，所以我哋設計咗12成員去幫江嘉敏完成使命。佢哋每個人都有獨特性格、背景同能力，好似鄭家生本身好打得，又做過武師，所以我哋為佢設計咗一個好打得嘅角色，但要去到後面觀眾先會見到，佢依家成日喺馬海倫身邊都係另外有原因嘅。」Joe又謂希望能將每位綠葉演員的優點及努力展現觀眾眼前：「公司依家有班好好嘅綠葉演員，我哋希望每套劇都可以有足夠發揮嘅空間畀佢哋，等觀眾睇到佢哋嘅演技同記得佢哋。」

江嘉敏今次個角色雖然聲大大又粗粗魯魯咁，但網民都普遍受落，仲讚佢大有進步。

至於為新劇狠心剪掉長髮的江嘉敏，其飾演的Mon姐雖然粗魯又吵鬧，但由於角色精靈又善良，自播出後成功吸獲不少好評：「江嘉敏係有用心做，因為你睇好多小動作都似原型」、「江嘉敏造型有新鮮感，切合劇中啲爽朗性格」、「睇得出江嘉敏急速進步中」、「真係好大突破」、「其實佢本身有啲粗粗魯魯同埋大動作，而家打正旗號做男仔頭……大犧牲剪短頭髮都值得」、「做得好喎，男仔頭得嚟都幾可愛！老實講，初初睇造型真係一啲都唔OK，男人婆咁！……你對住柯仔真係好笑，加油呀！」對於網民所有留言，江嘉敏基本逐一留言致謝，即使有負評指她「做戲太浮誇」，江嘉敏亦正面面對：「我會好好檢討一下，努力努力」，並著不喜歡她短髮造型的網民「睇番以前啲相」止癮，既看得開又搞笑。

位位綠葉都有戲做：