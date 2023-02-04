吳卓羲自爆被前輩批評不懂演戲　網民化身偵探猜測真兇是誰

內地綜藝節目《大灣仔的夜2》，由一班《披荊斬棘》的哥哥上陣，而在最新一集節目中，他們被問到「入行以來最討厭的人」，張智霖、謝天華各自分享了難堪經歷，到了吳卓羲重提舊事，說到一位演藝界前輩，曾經用言語打擊他，指他「不懂演戲」，想不到幾年後再合作，卻完全轉了口風，百分百是跟紅頂白。

Ron曾經在訪問中也提及被前輩打壓經歷。（視頻截圖）

吳卓羲拍過多齣膾炙人口的作品，包括《大唐雙龍傳》、《學警雄心》系列，而在做新人期間，吳卓羲也受過前輩的冷言冷語，他表示「我剛入行的時候拍過一個電視劇，有一個比較前輩的（演員），他有一天我在拍的時候告訴我，你呀？你不行啊，你看他，他一定可以啦，你也不懂演戲，什麼什麼，真的是這樣講。然後過了兩三部戲，我再跟他合作，他就說，我一早就說你厲害！你可以！然後我就想，前輩不是要支持後輩的嗎？」

雖然吳卓羲沒有指名道姓，但翻查紀錄，吳鎮宇曾跟吳卓羲合作《衝上雲霄》系列，曾批評卓羲經常忘記對白，另一位演戲前輩三哥苗僑偉，就多次跟吳卓羲合作，先後拍攝《學警》系列及《歲月風雲》等劇集，不過事過境遷，吳卓羲始終不肯透露批評他的前輩是誰，留待網民自己猜測。

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