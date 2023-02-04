曹永廉被問「最想打嘅藝人」爆兩大線索　網民極速估中嫌疑人？

曹永廉、黃智賢、唐文龍、李思捷相識多年，一向老友鬼鬼，最近四人不時合體拍片，日前他們就大玩「真心話大爆料」，大爆圈中秘聞！當被問到「最鍾意遲到嘅藝人」時，曹永廉笑言有好多好多，但考慮到之後仍要合作，所以決定不答，搞到一班網民直言「好冇癮」！之後曹永廉又被問到「你最想打嘅藝人係邊個」，雖然他未有正面回答，但就有留下線索，即時掀起網民熱烈討論！



大玩「真心話大爆料」！（影片截圖）

曹永廉決定不答。（影片截圖）

雖然曹永廉未有「開名」，但他就答道：「而家冇做嘅，兩個字嘅。」李思捷即答道：「我知邊個！」隨即講出人名，但就被後期消音，搞到網民估估下，紛紛留言猜測嫌疑人是誰。當中有不少人猜測是江華，但曹永廉就否認：「錯，現在不在香港。」而另一個最多人估的就是王喜，雖然曹永廉沒有回覆，但就有Like留言「王喜」的網民，未知是否有所暗示。近年離港生活的王喜，在2021年移居英國倫敦，同年10月移居台灣，自此在兩地往返。而曹永廉曾與王喜合作拍攝劇集《雷霆第一關》、《鄭板橋》等。

曹永廉被問到「你最想打嘅藝人係邊個」。（影片截圖）

近年離港生活的王喜，在2021年移居英國倫敦，同年10月移居台灣，自此在兩地往返。（王喜Facebook）

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而唐文龍就被問到「最唔鍾意喺TVB拍過嘅劇集」，他老實答道：「最唔鍾意嘅應該係《解決師》囉。」想不到曹永廉隨即反問：「《解決師》你有拍咩？」令唐文龍忿忿不平：「就係因為咁喇！拍咗你都唔知。基本上我唔想拍，但係公司覺得希望我拍，咁咪拍咗囉。」事實上唐文龍在《解決師》屬特別演出，他與陳敏之在劇中飾演情侶，由於兩人之前在《溏心風暴3》中發展婚外情，最後分手收場，但他們在《解決師》中再續情緣，更終於開花結果，所以當時有不少觀眾都喜見兩人有個圓滿的結局，不過想不到原來唐文龍並不想接拍該劇！

曹永廉反問唐文龍。（影片截圖）

唐文龍與陳敏之在《解決師》中再續情緣。（劇照）