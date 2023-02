李嘉欣迷你裙配黑絲曬絕對領域撼贏少女　網民大讚：果然係高手

現年52歲的李嘉欣 (Michele) 是1988年港姐冠軍、以及1988年首屆國際華裔小姐冠軍,當年她只得18歲,靚樣早已被公認,更有最美港姐稱號。雖然她如今已經青春不再,但是她多年來一直keep得好好,無論樣貌身材的狀態都依然極佳,保養得宜的她一向是圈中的凍齡女神。Michele亦不時於社交網分享她的日常生活點滴,還大家可以得知她的近況以及看到她的靚相。

Michele有最美港姐美譽。(無綫截圖)

日前Michele趁今年立春 (4/2) 之日於IG post了一張她的全身美照,並留言寫道:「Mi time⁣. Speak your own love languages to yourself ⁣ (我的時光,對自己說你自己的愛的語言) ^^」相中Michele站在樓梯上,擺出型格自信的甫士,她身穿格仔迷你裙配網紋黑色絲襪襯長Boots,曬出絕對領域,性感迷人的同時又散發出陣陣少女味。不少網民都留言大讚Michele不止靚女,穿衣搭配的好有品味,甚至撼硬一眾少女。有網民表示:「果然係高手。」

點擊下列圖輯睇Michele曬絕對領域以及其他靚相: