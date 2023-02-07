陳山聰拍片扮導遊介紹電視城　內地網民建議TVB開團：入場費500蚊

陳山聰上月憑《金宵大廈2》勇奪「最佳男主角」，這位出爐視帝近日電視城開工拍劇，更兼職做「導遊」拍片帶內地網民參觀TVB電視城：「好多人都好奇我哋開工嘅地方，今日就等我做導遊，帶大家重溫一下港劇嘅經典場景啦！」



陳山聰近日電視城開工拍劇，更兼職做「導遊」拍片帶內地網民參觀TVB電視城。（小紅書：@陳山聰）

山聰昨日在小紅書上載該段VLOG，先介紹一眾TVB藝人同事們的一大排儲物櫃，之後帶觀眾去到大家都很熟悉、經常被用作醫院的出入口之地：「我哋好多時都會借用呢個走廊景、天幕位，如果大家有睇《白色強人》嘅時候，都會見到係呢度會有出現嘅場景。」之後他進入一個大樓，並表示電梯大堂亦是經常用來拍劇的場景：「《愛回家》成日都會用嘅就係𨋢喇！呢度係我哋最多時裝劇嘅一個景點。」他又親自搭𨋢帶大家上7樓，原來正正就是製作部的所在樓層：「開會啊、見監製啊，都要去7樓㗎！」

介紹劇迷覺得很熟悉的拍攝場景。（小紅書：@陳山聰）

鏡頭一轉，陳山聰去到TVB的員工餐廳，無論是醫院的食飯戲還是警察部門食飯戲，全部都是在這裏拍攝：「我就好健康嘅，我通常都帶飯，但早餐同下午茶都會喺度食！」隨後他又帶大家去到TVB的停車場，原來這亦是不少劇集經常用到的拍攝地，例如《十八年後的終極告白》中陳山聰和譚俊彥被車撞，以及未播映的《隱形戰隊》中的槍戰戲份都在這裏拍攝。

原來TVB的停車場亦經常被用來拍劇。（小紅書：@陳山聰）

天台望落去就食古裝街。（小紅書：@陳山聰）

一街相隔猶如穿越了時空一樣。（小紅書：@陳山聰）

內地網民對於這條影片反應超熱烈，紛紛留言表示好想參加TVB的導賞團：「場景費都省了」、「每個場景都很熟悉」、「想睇續集」、「叫TVB搞個入場費500HKD的電視城旅遊啦」、「建議曾生辦一個參觀TVB的旅行團，相信日日都會爆滿」、「收取門票費都好啊」。

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