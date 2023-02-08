徐子珊倫敦搭地鐵被捕獲　息影後退出所有社交平台徹底揮別幕前

現年43歲的徐子珊在2019年年底宣布退出娛樂圈，放棄15年的演藝事業，並透露會到歐洲升學。為了追夢，徐子珊更賣車、賣樓離港，決心揮別幕前。日前有網民透露在倫敦偶遇子珊：「昨天在地鐵上一抬頭，突然發現面前站着徐子珊，我們對視了幾秒，本人好高好美，一路上我心臟狂跳！」由於子珊宣布息影後完全消失於幕前，她更將Facebook及IG帳戶都註銷，最後一次更新微博亦已經是2019年6月，所以今次一得知她的近況，一班粉絲都非常激動！



徐子珊自從在2019年年底宣布退出娛樂圈後，完全消失於幕前。（資料圖片）

雖然這位幸運粉絲未有與偶像合照，但就大讚當時與朋友在一起的子珊狀態Fit爆，一身休閒裝仍難掩氣質。在2004年參選港姐奪冠後入行的子珊，主演過多部劇集，曾是備受力捧的當家花旦，2015年她修讀專業設計及彩色寶石專業課程，之後創立自家設計珠寶品牌，更以半工讀的形式修讀港大心理學碩士課程，直至2019年6月完成課程，同年年底子珊宣布息影，並計劃到歐洲攻讀心理學博士課程。前年年初子珊以1,760萬成功沽出貝沙灣豪宅，似乎已計劃好賣車賣樓後全面撤港，不過疑因受疫情影響，子珊被迫繼續留港，但期間她一直保持低調，甚少公開露面。

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去年4月子珊曾現身馬來西亞，出席一個慈善籌款晚宴。（IG：@partiutamarakyat）

去年4月子珊曾現身馬來西亞，出席一個慈善籌款晚宴，以黑色Tube Dress上陣的她身形完全沒走樣，仍星味十足。決心退出幕前的子珊近年愈來愈低調，雖然她的微博已停止更新近4年，但一班粉絲仍十分掛念她，每年生日都會留言送上祝福，同時亦紛紛感嘆子珊退圈退得太徹底，有粉絲更憑歌寄意，以子珊與林峯主演的劇集《雷霆掃毒》片尾曲《幼稚完》中的一句歌詞「幾千天近況幸福嗎？每日忙碌嗎？」向偶像表達思念。

有粉絲更憑歌寄意，以子珊與林峯主演的劇集《雷霆掃毒》片尾曲《幼稚完》中的一句歌詞「幾千天近況幸福嗎？每日忙碌嗎？」向偶像表達思念。（影片截圖）