Angelababy驚傳跟黃曉明復合 女神容顏不老不乏追求者
曾經愛得高調，經常大曬恩愛的內地藝人黃曉明及Angelababy（楊穎），始終難敵7年之癢，在2021年1月離婚，黃曉明又傳出跟網紅葉珂的緋聞。不過近日黃曉明返回山東老家，跟家人拜年，卻被拍得他仍然戴著婚戒，因而傳出二人有機會復合，讓小海綿有個完整的家庭。
電視劇流量女王
Angelababy現年33歲，是中德混血兒，14歲已經以模特兒身份出道，至2014年在綜藝節目《奔跑吧兄弟》，演藝事業攀上高峰。除了是真人騷的常客，他亦拍過不少膾炙人口的劇集，包括《孤芳不自賞》、《摩天大樓》、《風起隴西》等，口碑不俗，片酬高達8000萬，拍攝《創業時代》更有2.2億片酬，在2019年發佈的福布斯中國名人榜她名列第14名。
緋聞男友均是演藝紅星
Baby的緋聞不多，最為人津津樂道，是16歲時跟當時20歲的陳偉霆，合作香港迪士尼兒童節目《香港迪士尼樂園Viva! Club Disney》而相識，其後交往，2010年初，陳偉霆證實兩人已經分手，戀情前後長達4年時間。至2014年，黃曉明送上林寶堅尼作為baby生日禮物，並承認二人已經相戀4年，至2015年宣布結婚，在2017年誕下兒子小海線。
婚後聚少離多最終宣布離婚
黃曉明跟baby婚後各有各忙，聚少離多，更多次傳出婚姻亮起紅燈，直至2022年1月28日，Angelababy和黃曉明分別在微博發文宣布離婚，未來將共同撫養孩子，陪伴孩子成長，結束7年婚姻，想不到因為黃曉明仍戴著婚戒，又傳出二人有機會復合。
梁朝偉為拍攝《風再起時》苦練彈鋼琴，到底過程有幾艱辛？
據知梁朝偉每天早上8點到鋼琴老師家裡練習，從開始站在老師旁細心聆聽，由琴鍵開始認識鋼琴，到後來自己可以上手練習，每日練習的時數更是驚人，而太太劉嘉玲亦有說話要嘉許偉仔。
《風再起時》戲名有特別寓意，是給香港的一封情書？
怎樣令港產片再度興盛，是翁子光的心願。而戲名《風再起時》，其實也代表了翁導對香港電影的寄語。當日梁朝偉願意接拍《風再起時》，也是因為他對香港電影的感情，他是很重感情、很敏感細膩的人。