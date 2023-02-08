Angelababy驚傳跟黃曉明復合　女神容顏不老不乏追求者

曾經愛得高調，經常大曬恩愛的內地藝人黃曉明及Angelababy（楊穎），始終難敵7年之癢，在2021年1月離婚，黃曉明又傳出跟網紅葉珂的緋聞。不過近日黃曉明返回山東老家，跟家人拜年，卻被拍得他仍然戴著婚戒，因而傳出二人有機會復合，讓小海綿有個完整的家庭。

Angelababy驚傳跟黃曉明復合。（微博圖片）

黃曉明穿上紅色情侶裝。（微博圖片）

黃曉明仍戴著婚戒。（微博圖片）

電視劇流量女王

Angelababy現年33歲，是中德混血兒，14歲已經以模特兒身份出道，至2014年在綜藝節目《奔跑吧兄弟》，演藝事業攀上高峰。除了是真人騷的常客，他亦拍過不少膾炙人口的劇集，包括《孤芳不自賞》、《摩天大樓》、《風起隴西》等，口碑不俗，片酬高達8000萬，拍攝《創業時代》更有2.2億片酬，在2019年發佈的福布斯中國名人榜她名列第14名。

baby好健康。（微博圖片）

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緋聞男友均是演藝紅星

Baby的緋聞不多，最為人津津樂道，是16歲時跟當時20歲的陳偉霆，合作香港迪士尼兒童節目《香港迪士尼樂園Viva! Club Disney》而相識，其後交往，2010年初，陳偉霆證實兩人已經分手，戀情前後長達4年時間。至2014年，黃曉明送上林寶堅尼作為baby生日禮物，並承認二人已經相戀4年，至2015年宣布結婚，在2017年誕下兒子小海線。

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婚後聚少離多最終宣布離婚

黃曉明跟baby婚後各有各忙，聚少離多，更多次傳出婚姻亮起紅燈，直至2022年1月28日，Angelababy和黃曉明分別在微博發文宣布離婚，未來將共同撫養孩子，陪伴孩子成長，結束7年婚姻，想不到因為黃曉明仍戴著婚戒，又傳出二人有機會復合。