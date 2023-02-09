王浩信首拍內地劇劇照P到似公仔　劇中「真面目」眼袋魚尾紋盡現

視帝王浩信（Vincent）去年與王祖藍、高海寧、張振朗參加內地真人騷《開播！情景喜劇》，成功掀起話題，完成節目後，他就一直留在內地拍劇及電影，全力進軍內地市場，直至近日才回港。而王浩信有份參演的內地處境劇《家有姐妹》近日熱播，作為特別主演的他在早前播出的一集中終於登場，但未知是否因為妝容問題，劇中的他魚尾紋盡現，蒼老不少！



王浩信（Vincent）去年與王祖藍、高海寧、張振朗參加內地真人騷《開播！情景喜劇》，成功掀起話題。（微博@開播情景喜劇）

王浩信有份參演的內地處境劇《家有姐妹》近日熱播，但劇照中的他感覺不太自然，除了明顯可以看出戴假髮之外，P圖亦十分重手，皮膚異常光滑，似公仔多過似真人。（微博@王浩信）

雖然在劇集海報上未見王浩信的身影，但原來他在劇集中段才正式登場，飾演「余生」的他與女主角柳岩有不少對手戲，他更以原聲國語出演，發音非常標準。從劇集公開的劇照所見，西裝骨骨的王浩信憑高大靚仔的外形成功搶鏡，但整個造型就感覺不太自然，除了明顯可以看出戴假髮之外，P圖亦十分重手，皮膚異常光滑，似公仔多過似真人。

由於王浩信拍攝古裝劇《狀王之王》需要剃頭，所以他在拍攝《家有姐妹》時要戴假髮。（微博@王浩信）

王浩信在劇中不但浮粉嚴重，面部皮膚更有不少粒粒，眼袋亦即時現形，笑起來時抬頭紋及魚尾紋十分明顯。（影片截圖）

點擊下圖睇更多：

+ 30

不過相比起劇照中青靚白净的形象，王浩信在劇中就驚現「真面目」，不但浮粉嚴重，面部皮膚更有不少粒粒，眼袋亦即時現形，笑起來時抬頭紋及魚尾紋十分明顯，顏值大跌Watt！不少觀眾都紛紛留言指完全破壞了他在粉絲心目中的靚仔形象，亦有網民指出可能是妝容出事，認為內地劇不適合王浩信，反而《踩過界》中的「盲俠」及《反黑路人甲》中的「蔣世龍」靚仔得多！