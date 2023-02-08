江若琳及梁嘉琪為慈善不遺餘力　捐出物品進行慈善拍賣救助動物

藝人江若琳（Elaine）及梁嘉琪與一間慈善機構合作，將獨有物品在網上進行慈善拍賣，從而籌募善款給予慈善機構作為營運經費，今次的善款將予一間動物庇護所。今次的行動主要是拯救和為被遺棄的動物提供一個庇護所，等待著有心和有緣人的領養和助養，所以這些既可愛又可憐的小動物。

藝人江若琳及梁嘉琪與一間慈善機構合作。

初為人母Elaine聯乘當代藝術家Lan Lan 捐出與愛貓珍貴水晶畫作慈善拍賣，聖誕前夕剛宣布懷孕喜訊的準媽媽Elaine除了本身開設貓季酒店外，也不時參與慈善活動，今次Elaine 便聯乘當代藝術家 Lan Lan 製作出與愛貓合照獨一無二的珍貴水晶畫，並加上親筆簽名作慈善拍賣，希望為動物庇護所等待大家的愛的小動物出一分力。

初為人母Elaine聯乘當代藝術家Lan Lan 捐出與愛貓珍貴水晶畫作慈善拍賣。

初為人母Elaine聯乘當代藝術家Lan Lan 捐出與愛貓珍貴水晶畫作慈善拍賣。

演藝學院畢業的梁嘉琪，一直以來也忠於藝術。除了為人熟悉的演戲和主持工作外，也不時參與舞台劇的演出，亦鍾情於時裝設計。梁嘉琪一向對慈善活動不遺餘力，之前曾經擺設年宵攤檔做慈善。今次則為了捐款予動物庇護所及支持這次活動，特意捐贈三件親自設計的服裝作慈善拍賣，希望藉此宣揚「領養不棄養」的信息。

梁嘉琪一向對慈善活動不遺餘力。

網紅美女陳濬樺（Santis）於九個月前領養了當時三個月大的小毛孩Rudolph，盡顯愛心。今次更獲得業界享負盛名的專業寵物攝影團隊熱心相助，讓Santis能與愛犬首嘗寵物攝影經驗。透過攝影師的完美捕捉，Santis與Rudolph的溫馨互動，一輯幸福滿滿的超美相集隨即誕生。當中的七套不同精選相片連相框，加上Santis 親筆簽名將會作慈善拍賣用途。

陳濬樺（Santis）於九個月前領養了當時三個月大的小毛孩Rudolph。