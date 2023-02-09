Angelababy與BLACKPINK罕見合體　企C位氣勢如虹完勝四閨女

韓國女團BLACKPINK早前來香港，舉行一連三場演唱會，吸引大批明星到場觀看，其中連Angelababy（楊穎）也特登返港睇騷。身為BLACKPINK熱粉的baby，與閨蜜在台下拎應援熒光棒開心揮舞，看得出來她非常享受演唱會。事隔一段時間後，網上流出baby與BLACKPINK的合照，隨即在小紅書被瘋傳，正所謂無對比無傷害，大多數網民認為baby完勝BLACKPINK四閨女。

大多數網民認為baby完勝BLACKPINK四閨女。（小紅書圖片 ）

34歲人氣女星Angelababy樣貌在內娛一向數一數二高級，精緻的五官再加高挑的身材，是眾人的女神也不為過。近日，火遍全球的人氣女團BLACKPINK與Angelababy的合照瘋傳在網上，兩大女神罕見合體，粉絲即情緒高漲！當日baby身穿牛仔拼接外套與黑色褲，擺出模特兒姿勢站在c位，氣勢如虹！相反，BLACKPINK四人站姿較為正經，眼看上去感覺氣勢不如baby，昔日的高級感也明顯減少！照片引來大批網民留言，紛紛表示：「Baby氣場好強」、「Baby真的輾壓BLACKPINK完全無年齡差」、「路人覺得楊穎是明星剩下的都是路人」。不過也有粉絲為BLACKPINK平反，認為兩家都美，不要有踩一捧一的心態！

兩大女神罕見合體，粉絲即情緒高漲！（網上圖片)

韓國女團BLACKPINK。（Getty）

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