冲遊泰國｜胡慧冲孖「叉燒姐」鄺玲玲載譽歸來　曼谷嘆築地式刺身

由泰國旅遊達人胡慧冲主持的《冲遊泰國》，逢周一至周五晚十點半J2（82台）播放。沿用上季班底，有大家喜愛的「叉燒姐」鄺玲玲同「冬蔭家族」的「冬蔭妹」、「冬蔭妹妹」、「冬蔭哥哥」，還有大碼版的胡慧冲「冲為糊」。



胡慧冲帶「叉燒姐」品嘗泰式烤烘火鍋（mookata）。

今晚（9日）胡慧冲同「叉燒姐」去到曼谷市郊The Siam Hotel，特點是酒店主人是電影發燒友一名，入面陳設猶如電影博物館。而吸引「叉燒姐」的是酒店的pool villa，賣點是露天客廳同泳池，樓底特高同埋超靚的浴室，承惠50,000銖（約11,600港元）一晚。酒店另一特點是可以代約刺符師到會，紋上佛經、符咒或者圖騰，既可辟邪又可以祈福保平安，據知是全泰國唯一一間有類似服務的酒店。之後胡慧冲同「叉燒姐」來到Everyday Moo Krata餐廳，地下是酒吧加咖啡店，樓下打完卡可到樓上歎泰式烤烘火鍋（mookata），配上靚靚河景無得輸。

「叉燒姐」帶大家光顧神秘店舖，內裏乾坤明晚揭曉。

明晚（10日）胡慧冲同「冬蔭哥哥」去到街市改裝的曼谷吞武里市場（Thonburi Market Place），有遊日本築地市場的感覺，吃喝玩樂應有盡有。由街市轉營而成，海觧即叫即煮，價錢豐儉由人，一盤三文魚刺身船收費700銖（約163港元）、泰國蘇梅產的生蠔，6隻收費600銖（約140港元）。胡慧冲話不喜歡海鮮的觀眾，可以幫襯熟食攤檔，有地道的泰式美食。他特別推介魚蛋粉，一碗有齊9款配料。飲飽食醉，可以到市場的按摩店鬆一下，一小時收費260銖（約60港元）抵到爛，之後又可以到隔離飛埋髮。節目尾段「叉燒姐」出場同胡慧冲浦，從外表不知道是何種店舖，但「當舖」的招牌字加上麻雀等賭具，到底內裏有什麼乾坤，留意明晚《冲遊泰國》。

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