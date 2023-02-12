楊冪離婚後屢同小鮮肉傳緋聞　單身5年感情空白專注工作

內地女星楊冪出道 20年依舊人氣高企，在演藝事業上有所成就，不過在感情生活上卻交白卷。自2018年與男星劉愷威離婚後，雖則與多位男星傳出緋聞，但她始終沒有對外作出回應。近日，更因為TFBOYS隊長王俊凱被爆出與其女經理人關係曖昧，傳出該女經理人曾大爆不介意他同楊冪以前的關係，所以才傳出他們曾發展過姐弟戀。再加上在網上傳出他們被「合作客戶被通知做好藝人相關代言廣告、影片將下架的準備」，疑工作受到影響，最終令他們雙方發出聲明作出澄清，強調全是不實信息。

王俊凱同楊冪傳出緋聞。（王俊凱工作室微博圖片﹑楊冪工作室微博圖片）

童星出身

現年36歲的楊冪是童星出身，4歲起已經開始參與劇集拍攝，小時候已與星爺（周星馳）合作，在《武狀元蘇乞兒》中飾演他的女兒，所以她早已習慣在鎂光燈下生活，所以待正式出道後她都不怯場，在多部劇集有良好的表現，2009年因為《仙劍奇俠傳三》中飾演唐雪見一角人氣急升，2年後主演《宮》令更令她紅遍大江南北，開始向一線地位邁進。

楊冪童星出身。（微博圖片﹑楊冪工作室微博圖片）

走紅成為一線紅星

自《宮》劇後楊冪人氣有升無減，同年更連推出多部劇集，再加上她每每出席公開活動穿衣打扮都相當亮眼，經常成為微博熱搜人物。而在電影事業上，其2013年主演《小時代》系列非常受歡迎，令她站穩影視圈一線地位，之後每每推出的影視作品都受到追捧，讓她有「收視女王」之稱，更因此捧紅不少男星，就好像《三生三世十里桃花》﹑《談判官》﹑《扶搖》等，事業絕對是一帆風順。

楊冪演出《宮》成為一線紅星。（微博圖片）

自立工作室成立公司做老闆

2012年成立自己工作室，隨後在2014年投資成立「嘉行傳媒」做老闆，公司製作多部知名影視作品都大受歡迎。而她旗下簽約的藝人都為公司帶來不少收益，代表人物就是迪麗熱巴。投資的公司除了「嘉行傳媒」之外，她還投資其他公司，有傳她累積身家已逾40億人民幣 （約46億港幣），相當厲害呀。

楊冪捧紅迪麗熱巴。（楊冪工作室微博圖片﹑迪麗熱巴工作室微博圖片）

同劉愷威結束近5年婚姻

正在當紅時期的楊冪有別其他藝人的做法，她勇敢公開與劉愷威的戀情，在2014年二人更選擇步入婚姻殿堂，在峇里島舉行婚禮，同年6月楊冪在香港誕下女兒「小糯米」。而在產後不到 6個月的時間，她就火速復工，事業心相當強。在近5年的婚姻生活中，他們不時被傳婚姻亮紅燈，最終在2018年二人發聲明宣布離婚 ，共同撫養女兒「小糯米」。

同劉愷威婚姻只維持近5年。（視察中國）

屢同小鮮肉傳緋聞

回復單身的楊冪自然追求者眾多，最為大家熟悉就是她與男星魏大勛的緋聞，2019年二人被網友目擊到現身北京798園區穿情侶鞋看展覽，事後魏大勛在微博否認戀情：「只是跟朋友逛個街 謝謝大家關心」，間接承認自己是相中人，不過網友就話唔多信，因為當年楊冪也是這樣否認與劉愷威的緋聞。

雖然魏大勛否認，不過其後他們又被媒體影到在酒店密會，並開心地一起吃雪糕，之後又被影到楊冪現身上海陪伴魏大勛拍戲等等，雖然他們沒有對外作出回應，但這段姐弟戀早在網友心中已有答案。

還有在去年她傳出與當時只有19歲的富二代周柯宇關係不簡單，因為他們被發現疑夜夜相約玩手遊，而且二人還使用「情侶SKin」。而楊冪有繪畫天賦，經常在微博晒自己畫的畫作，而周柯宇的遊戲帳號頭像是手繪插畫，所以引發不少網友猜測他的頭像是楊冪畫的。對於傳出的緋聞，楊冪一概沒有作出回應，所以她的感情生活，大家都非常關注。

楊冪屢同小鮮肉傳緋聞。（楊冪工作室微博圖片﹑魏大勛微博圖片﹑周柯宇微博圖片）