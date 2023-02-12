袁詠儀張智霖中環街頭被捕獲　憑「張式拖手」同Hermès手袋被認出

袁詠儀（靚靚）與老公張智霖一直都是圈中的模範夫妻，早前靚靚在微博發文慶祝結婚22周年：「一起31年，結婚22年，是一種什麼概念？週年快樂！」相中所見，素顏上陣的靚靚面色紅潤，她與Chilam舉杯慶祝，兩人對着鏡頭甜笑，獲網民紛紛留言送上祝福！一向恩愛的靚靚與Chilam近年不時以夫妻檔參加綜藝節目，又經常出雙入對，日前有網民在中環街頭捕獲他們，雖然只影到兩人的背影，但從獨特的「張式拖手」就可以肯定是靚靚同Chilam！



慶祝結婚22周年！（微博@袁詠儀靚靚）

相中所見，身穿黑色衛衣的Chilam戴着Cap帽，打扮低調，雙手放在身後，拖實靚靚的左手，而正正是這種特別的拖手方式被稱為「張式拖手」，兩人每次出行，Chilam都是這樣緊緊地拖着靚靚隻手，羡煞旁人！有眼利的網民更發現靚靚疑似身穿Maison Margiela的針織外套，右手還拎着白色Hermès Birkin Bag，估計價值約20萬港元，一身行頭價值不菲，網民笑言：「靚靚左手Chilam，右手愛馬仕，人生贏家」、「獨特的牽手方式還有手上的包」、「看到牽手方式就知道是他們了」！