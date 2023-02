37歲鍾舒祺爬家姐鍾舒漫頭結婚　未識做好好妻子含淚多謝丈夫包容

鍾舒漫的妹妹鍾舒祺(Sukie)在2019年已經爬家姐頭結婚,與拍拖五年的結他手李恒韜簽紙註冊,但因社會緊張及疫情關係,令婚宴延期,至昨日終於舉行婚宴,豹哥單立文和豹嫂胡蓓蔚、黃建東、泳兒、衛蘭和衛詩等均有到賀,並在社交平台分享婚禮喜悅。

鍾舒祺補擺婚宴。(ig@derekwong726)

鍾舒祺同結他手老公李恒韜情深一吻。(ig@Janice Vidal)

37歲的新娘子鍾舒祺穿上一條吊帶低胸婚紗,由爸爸引領進進場,貪玩的她突然向在旁的賓客「起飛腳」,場面搞笑。鍾舒祺在台上分享做人妻感受,講笑叫老公「撐住」,邊喊邊說:「你冇得返轉頭,我都幫唔到你……搞到我唔記得講咩添,太感動我係咁流淚。好想同大家分享,關係上,我仲未識做一個好好嘅妻子,我用好多時間去學點做一個乎合我丈夫嘅妻子,我唔係要我丈夫係我嘅the one,而係想I will be the one for him,呢個功課係慢慢長路嘅,但我都依然學緊,多謝我丈夫好包容我啦,thank you for coming guy」。揭開頭紗後,現場賓客即起哄叫一對新人咀嘴,新郎哥李恒韜較比羞,要老婆主動錫完又錫。

豹哥單立文和豹嫂胡蓓蔚都有到賀。(IG@paisleyhu)

現場有live band,衛蘭和衛詩擔任表演嘉賓,鍾舒祺亦有高歌一曲,並由老公負彈琴,掀起全晚高潮。黃建東在IG祝福一對新人:「可能係世界上最錫朋友最熱情最真最爆最正嘅人,即係鍾舒祺!!!祝你同韜永遠幸福快樂、健健康康,同埋快啲三年抱兩生多啲小朋友!Love you!!」

鍾舒祺封利是,坐姿好豪邁。(IG@Jill Vidal)

鍾舒漫被妹妹鍾舒祺爬頭結婚。(IG@sukiekie)

