37歲鍾舒祺爬家姐鍾舒漫頭結婚　未識做好好妻子含淚多謝丈夫包容

鍾舒漫的妹妹鍾舒祺（Sukie）在2019年已經爬家姐頭結婚，與拍拖五年的結他手李恒韜簽紙註冊，但因社會緊張及疫情關係，令婚宴延期，至昨日終於舉行婚宴，豹哥單立文和豹嫂胡蓓蔚、黃建東、泳兒、衛蘭和衛詩等均有到賀，並在社交平台分享婚禮喜悅。

鍾舒祺補擺婚宴。（ig@derekwong726）

鍾舒祺同結他手老公李恒韜情深一吻。（ig@Janice Vidal）

37歲的新娘子鍾舒祺穿上一條吊帶低胸婚紗，由爸爸引領進進場，貪玩的她突然向在旁的賓客「起飛腳」，場面搞笑。鍾舒祺在台上分享做人妻感受，講笑叫老公「撐住」，邊喊邊說：「你冇得返轉頭，我都幫唔到你……搞到我唔記得講咩添，太感動我係咁流淚。好想同大家分享，關係上，我仲未識做一個好好嘅妻子，我用好多時間去學點做一個乎合我丈夫嘅妻子，我唔係要我丈夫係我嘅the one，而係想I will be the one for him，呢個功課係慢慢長路嘅，但我都依然學緊，多謝我丈夫好包容我啦，thank you for coming guy」。揭開頭紗後，現場賓客即起哄叫一對新人咀嘴，新郎哥李恒韜較比羞，要老婆主動錫完又錫。

豹哥單立文和豹嫂胡蓓蔚都有到賀。（IG@paisleyhu）

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現場有live band，衛蘭和衛詩擔任表演嘉賓，鍾舒祺亦有高歌一曲，並由老公負彈琴，掀起全晚高潮。黃建東在IG祝福一對新人：「可能係世界上最錫朋友最熱情最真最爆最正嘅人，即係鍾舒祺!!!祝你同韜永遠幸福快樂、健健康康，同埋快啲三年抱兩生多啲小朋友！Love you!!」

鍾舒祺封利是，坐姿好豪邁。（IG@Jill Vidal）

鍾舒漫被妹妹鍾舒祺爬頭結婚。（IG@sukiekie）

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