胡定欣激凸緊身衣晒曲線下身成敗筆？　蔡思貝黃智雯谷胸迎戰

邵氏劇集《廉政狙擊》首映會昨晚（13/2）舉行，胡定欣、蔡思貝、黃智雯等皆性感上陣，當中身穿火紅貼身戰衣胡定欣更有如漆黑中的螢火蟲般突出，不過下半身就似乎有點失色；黃智雯、蔡思貝分別低胸迎戰，蔡思貝更在心口開窿晒線，相當養眼。



邵氏劇集《廉政狙擊》首映會昨晚（13/2）舉行，胡定欣、黃宗澤、蔡思貝、吳卓羲、王浩信、黃智雯等盛裝出席，要數最Sharp的必定非胡定欣莫屬！其餘女主角都著黑衫出席，但她成功靠一襲鮮紅色超貼身戰衣突圍，側面睇更連上圍都激突，雖然由頭包到落腳，但內衣若隱若現，非常性感。不過，這套連身衣下身卻是一條差點拖地的長褲，略嫌扣分，成為敗筆位。

胡定欣著超貼身戰衣，透出內衣。（葉志明攝）

黃智雯跟蔡思貝則選擇低胸上陣，其中蔡思貝身穿心口開窿的黑衣，大騷事業線。同場還有曾與他傳緋聞的王浩信，不過兩人全程保持社交距離，無論影大合照抑或分組相，都隔住至少6、7個身位，全程零交流。

黃智雯（左）與蔡思貝（右）都露出事業線。（葉志明攝）

王浩信（左二）與蔡思貝（右一）全程保持多個身位距離。（葉志明攝）

活動上還有隱身1年的前港姐亞軍陳楨怡，她年前被指私生活混亂、陷桃色醜聞等遭無綫「流放」至內地，她指自己過去1年在內地拍了4套劇，因忙於閉關睇劇本、上演戲班等而未有活躍於社交平台，絕非神隱，又感謝公司畀機會。問到與周子揚的感情糾紛，她指兩人沒有聯絡，一切已成過去，亦不能控制他人評價。陳楨怡透露目前單身，會專注工作，問到可覺得自己因是非纏身被公司放逐，她說：「唔係，我覺得係好好嘅工作機會，畀我去體驗，我覺得好充實。」