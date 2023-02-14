謝霆鋒北京滑雪遇網民集郵被稱「叔叔」　粉絲不憤：他永遠是哥哥

謝霆鋒近年熱愛滑雪，繼新年去日本滑雪後，近日又被網民在北京滑雪場野生捕獲！網民興奮晒合照，但字裡行間竟叫謝霆鋒「叔叔」，被其他粉絲留言鬧爆：「他永遠是哥哥！」



謝霆鋒由細到大都靚仔有型，今年已42歲的他一樣Keep得很好、樣貌身型完全冇走樣。近年他熱衷滑雪，農曆新年去日本滑雪時，就激罕地頻頻更新社交平台，大騷雪地相。雖然他清一色貼單人相，但有網民就推測是否與女友王菲同行。而事隔半個月，他又在北京的南山滑雪場被網民野生捕獲，一向Cool爆的霆鋒，對網民合照要求絕冇托手踭，相當親民。

謝霆鋒前陣子去了滑雪，瘋狂拍照留念，但從滑雪鏡倒影看，他附近還有不少人。（Instagram：chefnicookies）

網民貼相時就寫道：「和謝霆鋒叔叔一起滑雪的快樂誰懂！在南山滑雪場偶遇謝霆鋒叔叔，必須拍照合影呀哈哈哈哈哈哈哈哈哈」其他網民對於他竟稱霆鋒為叔叔感到詫異，更問他幾多歲，為何稱霆鋒作叔叔。網民儘管樣子較成熟敦厚，但他回覆：「我才25歲，叫他叔叔很正常！這是一種基本的禮貌！」不過其他人仍不憤留言：「叔叔？霆鋒永遠是哥哥！」「叔叔？你才是他叔叔吧。」

該名集郵的網民認為，自己25歲，叫謝霆鋒叔叔沒有問題，但就被其他網民聲討。（網上圖片）

無獨有偶，昨日（13/2）前妻張栢芝亦帶了兩人所生的愛子Lucas（謝振軒）與Quintus（謝振南）去外地滑雪，一家人看來有共同興趣。

張栢芝跟霆鋒一樣熱愛滑雪，日前帶二人所生的Lucas（謝振軒）與Quintus（謝振南）去外地滑雪預祝情人節，當然細仔Marcus（張禮承）都有同行。（Instagram：cecilia_pakchi_cheung）