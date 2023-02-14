《風再起時》杜鵑反向求婚親自戴戒指　郭富城梟雄變怕醜仔

由兩大影帝梁朝偉、郭富城首度同場較量，香港史詩式電影《風再起時》內地率先上映，獲得不少觀眾好評，拍爛手掌。城城和偉仔雙雄對決，大鬥演技，擦出不少火花，但其實女角們也絕對不是花瓶，繼何佩瑜神演技，演活忍耐丈夫精神出軌的女人後，女主角杜鵑跟城城談情戲也十分甜蜜窩心，其中一幕杜鵑對城城反向求婚，就甚為感動催淚，觀眾紛紛戥他們高興。

城城在吃雲吞麵期間，打算向杜鵑求婚。（影片截圖）

片中城城是一代梟雄磊樂，跟飾演南江的偉仔，是敵是友，拍住搵食，亦因為同時喜歡杜鵑飾演的蔡真，埋下未來反目的伏線。電影並非一味的陰謀爭鬥，城城跟杜鵑的愛情戲，也十分窩心感人，其中一幕講述城城在吃雲吞麵時跟杜鵑求婚，卻找不到戒指，此時杜鵑突然取出婚戒戴上，並說願意嫁給城城，反向求婚外還大膽地問城城想要幾個孩子，令城城措手不及，變成怕醜仔低頭吃麵，畫面浪漫感人，幸福滿滿，令人甚為期待。

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