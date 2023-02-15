有種老闆娘2｜倪晨曦爆老公冇俾家要自食其力：大家財政獨立

倪晨曦（Elva）今日（15/2）獲邀出席由可宜主持的HOY TV全新節目《有種老闆娘2》擔任嘉賓，暢談事業上的成就。可宜表示：「其實頭先我係着住瑜伽衫褲同Elva做一啲高難度嘅瑜伽動作，正因為我怕再出醜，驚大家要我再做多次，於是我就9秒9極速換晒啲衫褲，哈哈。不過頭先Elva就話我身體柔韌性不足，尤其盆骨比較硬，要我多啲做拉筋動作，仲話有助懷孕咁話，咁我唯有再努力啲。」

倪晨曦透露認識湯洛雯已有十年之久。（葉志明攝）

身為兩子之母又是瑜伽店老闆的Elva自言創業初期撞正疫情大爆發，未正式開業便暫停，每月要6位數字持繼營運，負擔不輕：「其實我老公佢就好少參與比意見我，相反我就同拍檔溝通就多，亦解決咗好多生意上嘅問題，亦度過咗困難嘅時刻。（貴為老闆娘，老公會否減少俾家用？）冇㗎，不嬲我同佢財政都好獨立，我覺得唔需要，因為大家都有自己嘅事業，反而咁樣會開心啲囉。」

可宜今日邀請倪晨曦到節目做嘉賓。（葉志明攝）

另外提到她日前為準新娘Denise Lau拍攝閨密 照，同場有湯洛雯和Janice Man一同穿上粉紅色的禮服組成最強姊妹團。Elva透露和湯洛雯認識有十年之久：「以前佢未參選港姐嘅時候，咁啱大家喺一個fashion show上都係做Model，就係因為咁大家就認識咗，仲出嚟食飯見面，一路keep到而家。（湯洛雯就結婚有冇搵你做姊妹？）咁我唔知呀，佢又未問我，不過我就冇乜所謂，因為大家係好朋友，我係好尊重佢嘅意願。（知唔知佢幾時結婚？）哈哈！咁梗係問佢啦，唔好問我啦。」