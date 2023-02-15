主持阿占宣布求婚成功　未婚妻女人味極濃前女友李蔓瑩曬裸背贈興

前有線球彩台主持，現任TVB藝人鄺家銘（阿占）自從與女神李蔓瑩（Renee）分手後，感情非常低調，但生意就越做越大，既是廣播媒體製作公司老闆又開飲品店和咖啡店，賺到盆滿缽滿。他日前就趁情人節突然宣布求婚成功，並曬出與另一半在東京鐵塔下的合照寫道：「我呢個一直酷愛自由、我行我素嘅齊天大聖孫悟空。終於遇到我人生嘅金剛圈 ，未來嘅日子辛苦妳了，繼續包容我。我哋一齊努力，互相守護，將妳的一生交託給我。」

恭喜恭喜！（FB照片）

點撃下圖睇求婚照片：

而女主角正是現年31歲的前香港有線電視霍嘉恩（Gracey），Gracey從台灣讀書回來後，做過一年模特兒工作，之後就成為有線電視藝人。她近年亦有為香港開電視（現名HOY TV）主持全新節目《世界零食開倉戰》等節目。雖然Gracey的年紀比阿占前女友Renee年輕一年，但外表就較為成熟，女人味十足，而身材亦不輸！

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而Renee亦於同日上載自己在大板浸浴的照片，大騷性感祼背。Renee憑着甜美外表和姣好身形深得網民歡心，自從她與前有線球彩台主持阿占分手後，就戀上富貴同性髮型師Joe，二人更愛得高調，不時放閃。

Renee這一張照片引來不少網民研究。（IG/@reneebobo）