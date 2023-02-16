章小蕙情人節獲兒子送花破不和傳聞　曾傳母子關係疏離被爆粗怒罵

章小蕙與前夫鍾鎮濤育有兒子鍾嘉浚及女兒鍾嘉晴，兩人離婚後鍾嘉浚曾隨章小蕙到美國升學，而鍾嘉晴就與鍾鎮濤及繼母范姜一起生活，但2011年章小蕙妹妹章小婉與范姜爆發矛盾，當時鍾嘉浚同鍾嘉晴都選擇站在范姜那一邊，因而與生母章小蕙鬧得很不愉快，更有指章小蕙多年來與一對仔女關係疏離。不過日前章小蕙在社交平台分享近況，並透露收到兒子送的花：「在酒店房趕稿，妹妹給我送來晚餐，兒子送花；紅豆大白兔糖好好吃，停不下來。」打破母子不和傳聞！



日前章小蕙在社交平台分享近況，並透露收到兒子送的花。（小紅書截圖）

相中所見，鍾嘉浚送了一朵紅玫瑰給媽媽，相信收到兒子禮物的章小蕙都十分開心。1999年鍾鎮濤與章小蕙離婚，離婚後鍾嘉浚跟媽媽生活，鍾嘉晴則跟着爸爸，2011年章小蕙妹妹章小婉與范姜發生口角，雙方更鬧上警局，章小婉還暗示范姜對鍾嘉晴不好，但鍾嘉晴反而力撐繼母，甚至直斥章小蕙：「我不需要她任何保護。」有報道指當時鍾嘉晴更自爆至少7年沒見過媽媽，並強調范姜對她很好，又指媽媽「搞新聞」。而鍾嘉浚得知媽媽章小蕙已由美國返港後，亦緊隨其後回到香港，希望平息矛盾，有知情人士透露鍾嘉浚一直勸媽媽不要破壞爸爸和范姜的幸福，而他亦曾多次在Facebook爆粗怒罵章小蕙，更揚言要同章氏人等斷絕關係，還安慰妹妹：「我會處理所有討厭的廢物」。

有傳章小蕙多年來與一對仔女關係疏離。（視覺中國）

有指鍾嘉浚與媽媽章小蕙關係不太親近，反而與范姜及同父異母的妹妹鍾懿同鍾幗感情深厚。（視覺中國）

有指鍾嘉浚與媽媽章小蕙關係不太親近，反而與范姜及同父異母的妹妹鍾懿同鍾幗感情深厚。而鍾嘉晴與范姜更是母女情深，兩人曾以母女檔拍攝內地真人騷《媽媽你真好看》，鍾嘉晴在節目中真情剖白，感激范姜的付出：「我媽媽她二十幾歲、三十幾歲的時候是可以去完成自己的夢想的，但她沒有這樣做，現在很多坐在我們這邊的女兒們，都是20加左右，我媽媽二十幾歲的時候就是在照顧我和我哥哥，瘦小的她是很辛苦的，我很想謝謝我媽媽。」不過如今鍾嘉浚送花給媽媽，兩人的不和傳聞亦不攻自破！

鍾嘉晴曾在節目中真情剖白，感激范姜的付出。（影片截圖）