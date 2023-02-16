洪嘉豪新歌向Rosé示愛否認自肥　大讚MV女主角Yanny又靚又Nice

將於3月開鑼的大型流行音樂節「HKT西九音樂節」今日（15/2）舉行記者會，出席歌手包括MIRROR成員呂爵安（Edan）、方皓玟（Charmaine） 、洪嘉豪（Kaho）和衛蘭（Janice）等等。洪嘉豪將與好友Gordon Flanders合作，而衛蘭就會重新演繹張國榮（哥哥）的經典歌曲。兩位受訪時亦有透露最愛哥哥邊首金曲，Janice表示：「好多呀，《當年青》呀...（Kaho：《當年情》，鬼妹仔冇辦法。）哈哈，仲有《大熱》」，Kaho就鍾情哥哥的《路過蜻蜓》及《今生今世》。



衛蘭會重新演繹張國榮（哥哥）的經典歌曲。（陳順禎攝）

洪嘉豪將與好友Gordon Flanders合作。（陳順禎攝）

Kaho日前趁情人節推出新歌《My Secret Park》，親自作曲並由鍾說填詞、徐浩監製。歌曲以其女神BLACKPINK成員Rosé作靈感，他否認是自肥計劃又指MV並非自己的Idea：「本人只負責唱同作曲，但開心嘅，有一首歌可以對住自己喜歡...希望佢見到。（示愛歌？）鍾說話要講係真事嚟，我都唔知呢場戲點演落去。」

被問到有沒有Tag Rosé，Kaho笑言：「我冇嘅，成件事好離譜，但啲fans有幫我tag嘅，至今都未有回應。明嘅，人哋6000幾萬個followers，幾時輪到你呢...（想唔想佢回應？）好，梗係好。」至於MV女主角Lolly Talk成員Yanny（劉綺婷），他透露是「華納高層」極力推薦，又大讚對方好Nice：「又靚女、跳舞又叻。」

Kaho日前趁情人節推出新歌《My Secret Park》，以其女神BLACKPINK成員Rosé作靈感。（陳順禎攝）

談到為電影《正義迴廊》唱的主題曲《活誰的命》，入圍「第41屆香港電影金獎像」的最佳原創電影歌曲時，Kaho自言開心又幸運：「人生第一次唱電影主題曲，唱到咁好口碑嘅電影。」問到有沒有信心奪獎，他表示獎項是其次：「能夠參與已經好開心。（揀定型仔西裝？）好似要啦，因為近年都冇着過正正經經嘅衫。」

（陳順禎攝）

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