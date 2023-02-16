佘詩曼曾驚到打畀高層話唔做主持　拍真人騷忘記鏡頭冇著褲路過

藝人佘詩曼（阿佘）前日（14日）接受鄭裕玲電台節目《口水多過浪花》訪問，提到當年未入行前的她怎去參選港姐，及入行後的她第一次做主持等的經歷。阿佘的媽媽及身邊的人當年都很想她參選港姐，所以一直勸她參選，而她自己卻不想參選，因為覺得要在這麼多人面前穿泳衣的心理關口過不了，最後阿佘覺得媽媽很煩繼而吵架收場，後來她跟舊同學細訴時，舊同學竟然幫她拿報名表格及填寫，所以便參選了港姐，阿佘之後便展開新的一頁。

佘詩曼（阿佘）昨日接受鄭裕玲電台節目《口水多過浪花》訪問。(IG圖片)

阿佘當選了港姐之後除了拍戲外，被鄭裕玲問到除了演員還有沒有其他方面想發展，她說：「我喺未卸任時，嗰陣每一屆嘅港姐都要做《歡樂滿東華》主持，我記得我同第二名李明慧就要一齊做主持，同鄧梓峰三個，我直頭因為呢件事係瘦咗5、6磅，」阿佘更表示當時其實已經不停背稿，不論洗澡還是坐車，都一直背稿，但仍然覺得很害怕。她續說：「係好驚，驚到我做完即刻打畀阿Ben（高層），我話可唔可以幫我記喺電腦度，我以後唔做主持，我好大壓力。」她表示雖然拍劇都有壓力，但自己仍然是不喜歡做主持的壓力。

阿佘堅決唔做主持。(IG圖片)

至於被問到在內地拍真人show節目，她說自己曾試過拍一個監察式節目，需要24小時在家中設置多達30多個錄影機鏡頭，她表示很不自然：「唔知點樣可以喺呢個空間要有30幾部機但你要表現得好自然，同埋好似冇人咁，我直頭唔識處理呢件事。」鄭裕玲問到拍了多久時，她說拍了兩個月，十分辛苦。至於有關糗事她就說：「我都試過換衫唔記得咗，第一日囉，唔知道佢哋嗰度攝咗部機就喺門前行過。着住短褲仔，我即刻同佢哋講『頭先我冇着褲喎！』」自這個節目之後，阿佘便抗拒拍真人騷，更表明不會再接真人騷：「我諗我唔會再拍！」阿佘亦講到今次回香港會接拍電視劇，劇集並會以新聞為主。

自這個節目之後，阿佘便抗拒拍真人騷亦，更表明不會再指真人騷。(IG圖片)

點撃睇更多佘詩曼嘅相：