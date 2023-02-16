吳業坤孖日籍老婆拍攝新歌MV　濱口愛子喊戲有層次勁好戲

吳業坤（坤哥）去年突然宣布婚訊，婚後日籍太太濱口愛子隨夫來港生活，兩公婆不時在社交平台放閃，羡煞旁人！而轉投新唱片公司的坤哥，日前就趁着情人節推出榮升人夫後首支派台歌《百二歲》，更邀請了太太擔任MV女主角。雖然這次是愛子首度在香港拍MV，但坤哥在接受TVB娛樂新聞台訪問時就笑言老婆完全不緊張，更將大小事都打理得井井有條！



吳業坤趁着情人節推出榮升人夫後首支派台歌《百二歲》，更邀請了太太擔任MV女主角。（Facebook@吳業坤）

坤哥都有特別用日文多謝太太出演MV女主角。（YouTube影片截圖）

愛子在MV中身穿婚紗步入禮堂，此情此景令坤哥都回想起去年在日本成婚的情景。而在另一場坤哥在醫院臥床的戲份中，坤嫂愛子更即場演技大爆發，哭喊悲傷場面揮灑自餘，見她捉緊坤哥隻手，眼淚順着鼻樑慢慢地滴下，既凄美又動容，坤哥都大讚太太的表現：「工作人員都話佢全程Carry呀，醫院景我係瞓喺度咋嘛，但係演繹就係佢一個人喺度喊呀，喺度回憶呀，帶動情緒呀，原來佢都係一個好好嘅工作夥伴。」

愛子在MV中身穿婚紗步入禮堂。（YouTube影片截圖）

演技大爆發！（YouTube影片截圖）

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新歌MV正式上架後，一班歌迷都反應熱烈，紛紛留言表示好羡慕坤哥同坤嫂這麼Sweet，更大讚愛子的演出，而坤哥亦有在Facebook發文：「全家人都話個MV愛子做得好，無人理我。」言語間似乎有點呷老婆醋，但其實坤哥非常支持太太留港發展，更表示希望將來她有更多拍攝機會：「佢會想拍Drama多啲囉。」期待坤嫂的演出！